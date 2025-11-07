Desmayo en la Casa Blanca: un hombre se desplomó en reunión con Donald Trump

El presidente Donald Trump observa mientras los asistentes ayudan al ejecutivo de Novo Nordisk, Gordon Findlay, tras desmayarse durante un evento. Foto: Getty Images via AFP - ANDREW HARNIK

Un hombre sufrió un desmayo este jueves durante una rueda de prensa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca, donde el mandatario anunciaba un acuerdo de reducción del precio de medicamentos para perder peso.

El hombre, identificado por la cadena Fox como Gordon Findlay, ejecutivo del laboratorio de medicamentos biológicos Novo Nordisk, estaba de pie, junto al escritorio del presidente, cuando se desplomó intempestivamente, mientras tomaba la palabra el director ejecutivo de la farmacéutica Eli Lilly, David Ricks.

Trump se levantó de su asiento y varias personas corrieron a socorrer al afectado y la Casa Blanca ordenó retirar a la prensa del Despacho Oval.

Posteriormente, cuando se retomó la rueda de prensa, Trump aclaró que el hombre estaba “mareado” pero que ya se encontraba bien.

“La unidad médica de la Casa Blanca actuó rápidamente, y el caballero está bien. La conferencia de prensa se reanudará en breve”, aclaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, después del hecho.

En redes sociales, la noticia ha sido comentada teniendo en cuenta que el empresario farmacéutico tuvo un colapso en una reunión en la que precisamente el tema de discusión era disminuir el precio de los medicamentos.

