Desmontan en Nueva York un complot para asesinar a activista propalestina, ¿qué pasó?

Un manifestante ondea una bandera palestina en el aniversario de los ataques de Hamás contra Israel en Nueva York. Foto: EFE - OLGA FEDEROVA

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Las autoridades detuvieron ayer jueves un complot para asesinar en Nueva York a la activista propalestina Nerdeen Kiswani, cofundadora de una organización a favor de Gaza que opera en la ciudad, según información difundida este viernes.

En un mensaje en X, Kiswani indicó que el Grupo de Trabajo Conjunto contra el Terrorismo del FBI le informó anoche de “un complot” contra su vida “que estaba a punto de llevarse a cabo”, y que las autoridades habían realizado “una operación en Hoboken (Nueva Jersey) relacionada con dicho complot”.

“Durante meses, organizaciones sionistas como Betar y políticos como Randy Fine (del Partido Republicano) han incitado a la violencia contra mi familia y contra mí”, aseguró la activista, de 31 años. “No dejaré de alzar la voz por el pueblo palestino”, aseveró.

Según The New York Times, que cita a una persona con conocimiento del asunto, el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) y el FBI realizaron al menos una detención relacionada con el caso. “La investigación sigue en curso y no se pueden proporcionar más detalles por el momento”, indicó la oficina del FBI en un comunicado recogido por el rotativo.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, indicó que un presunto miembro de la Liga de Defensa Judía, designada por el FBI como una “organización extremista violenta”, intentó “volar la casa de Nerdeen Kiswani en un escalofriante acto de violencia política y un aparente complot de asesinato”. Según Mamdani, el acusado supuestamente planeaba huir a Israel tras el ataque.

“Esto se produce en medio de un alarmante aumento de las amenazas y la violencia en todo el país contra los defensores de los derechos humanos de los palestinos”, apuntó. Kiswani es cofundadora de la organización propalestina Within Our Lifetime, que en su página web se autodenomina antisionista y defensora de la “resistencia” de los palestinos contra la ocupación israelí.

Tanto la activista como la organización han sido criticadas por grupos proisraelíes por defender la liberación de Palestina “mediante cualquier medio necesario”, incluyendo la lucha armada. Kiswani se ha defendido de estas acusaciones asegurando que se opone a Israel, no a la población judía. Within Our Lifetime suele organizar protestas propalestinas en la ciudad que tienden a congregar a cientos de personas, según el Times.

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