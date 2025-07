“Después no se quejen”: republicanos responden a pedidos de investigación desde Colombia

La congresista republicana por Florida, María Elvira Salazar. Foto: EFE - Lenin Nolly

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Los congresistas republicanos María Elvira Salazar y Carlos Giménez respondieron este jueves a los pedidos hechos desde Colombia a la Cámara de Representantes de Estados Unidos por presunta injerencia en el país.

La petición, que también acusa al representante Mario Díaz-Balart, fue hecha por congresistas de movimientos de centro e izquierda como el oficialista Pacto Histórico, la Alianza Verde, Comunes y el Partido de la U, ocurre luego de que el domingo pasado el diario El País revelara que el excanciller Álvaro Leyva buscó apoyo en círculos republicanos de Estados Unidos para sacar al presidente Gustavo Petro del poder.

Giménez respondió en su cuenta de X afirmando que “Todo esto es un circo mediático de Gustavo Petro y sus secuaces para distraer al pueblo colombiano de su pésima gestión, corrupción y mal manejo de fondos públicos. Que estos títeres cómplices después no se quejen cuando no les otorguen visas a ellos y sus familiares para entrar a Estados Unidos”.

Por su lado, Salazar usó la misma vía para responder que, a su juicio, no se trata de injerencias, sino de “deber moral”.

“Como representante de miles de colombianos-americanos, no me quedaré callada ante un gobierno que destruye la economía, alimenta la violencia política y deja que el narcotráfico se dispare ¿Injerencia? No. Injerencia es convertir a Colombia en otra Venezuela", afirmó la también experiodista.

Leyva se reunió, según el artículo, hace dos meses en Estados Unidos con el congresista Díaz-Balart, en un intento por acercarse al secretario de Estado, Marco Rubio, y ejercer “presión internacional” contra Petro para poner en su lugar a la vicepresidenta Francia Márquez.

El excanciller tenía igualmente la intención de entrevistarse con el representante Giménez, según el diario.

Acciones contrarias a la ley colombiana

La solicitud de los congresistas colombianos, plasmada en una carta publicada este jueves, se fundamenta en las publicaciones del diario español, “las cuales sugieren que los congresistas Díaz-Balart y Giménez habrían mantenido reuniones con el excanciller” con el objetivo de supuestamente “discutir acciones contrarias al orden constitucional colombiano”.

“En el caso de la congresista Salazar se habrían registrado diversas declaraciones públicas a través de medios y redes sociales que, de confirmarse su contenido exacto y contexto, podrían interpretarse como deslegitimadores contra el presidente” Petro, quien fue elegido “democráticamente”, agrega la misiva.

Petro consideró esta semana que hay que investigar los hechos denunciados, pero que lo que plantea la información “no es más que una conspiración (de Leyva) con el narcotráfico y con la extrema derecha aparentemente colombiana y norteamericana para derrocar al presidente del cambio en Colombia”.

El mandatario ya había acusado en mayo a Díaz-Balart de liderar reuniones en las que se estaba “coordinando el plan” para sacarlo del poder tras una carta pública del excanciller Leyva en la que en ese entonces pidió a Petro “revisar su permanencia en el cargo” por sus supuestos problemas de drogadicción.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com