Se conocen más detalles de la recaptura de alias ‘Fito’ en Ecuador

En días recientes, Ecuador fue escenario de la recaptura de José Adolfo Macías, alias ‘Fito’, y de la fuga casi de película de Federico Gómez Quintín, alias ‘Fede’. En medio de una ola de violencia asociada con el fenómeno del narcotráfico, el vecino país vive bajo permanente estado de excepción y con el despliegue de las fuerzas militares. Sin embargo, los homicidios, los secuestros y las extorsiones siguen aumentando.

Con el paso de los días se han conocido más detalles sobre la recaptura de la cabecilla de Los Choneros y, además, de un viaje que realizó el presidente de Colombia, Gustavo Petro, a la ciudad ecuatoriana de Manta. El Gobierno nacional y el mandatario han negado cualquier vínculo con el capo.

¿Qué pasó con alias ‘Fito’?

Las fotos de los ministros de Defensa y del Interior de Ecuador acompañaron el anuncio de su recaptura. Lo que primero se supo fue que él fue hallado en un búnker de un inmueble ubicado entre Manta y Montecristi, donde ya se habían realizado allanamientos sin tener rastro suyo.

El medio El universo detalló que, si bien en las primeras horas la administración de Daniel Noboa no dio detalles sobre el operativo, la captura de una niña, hija de Fito, fue clave para tener indicios de que él estaba escondido allí. Eso no lo mencionaron los jefes de cartera en la rueda de prensa que fue convocada tras la captura, sino que lo dio a conocer el ministro del Interior, John Reimberg, en una entrevista.

En diálogo con EcuadorTV, el funcionario dijo: “Un punto débil fue la hija. Eso hizo (prever) que él estaba ahí en la casa”. Agregó que en el momento de la intervención, el personal de las Fuerzas Armadas y los agentes de la Policía Nacional localizaron a dos niñeras que cuidaban a una menor.

Otra pieza clave fue Cristhian M., funcionario de tránsito de Manta, quien aparece como propietario de la casa donde se escondía el líder criminal. Alias ‘Fito’ les aseguró a las autoridades que la casa era alquilada, pero ellas aseveraron que pertenece a su red de testaferros. Al parecer, Cristhian M. cobraba un salario mientras figuraba como dueño de la propiedad, según los reportes de la prensa local.

¿Qué tiene que ver el presidente Gustavo Petro con lo sucedido con ‘Fito’?

El mandatario colombiano estuvo en mayo en Ecuador para participar de la posesión de Noboa. Aunque sí le notificó al Congreso sobre ese desplazamiento, no hizo lo mismo acerca de su paso por Manta. De acuerdo con los medios ecuatorianos, él permaneció allí en una lujosa casa. Algunos especularon sobre un encuentro con alias Fito.

Eso empezó a crecer cuando se dio a conocer que el jefe de Los Choneros escribió una carta dirigida a la embajadora de Colombia en Quito, María Antonia Velasco, en la cual solicitó la intermediación de la diplomática para gestionar condiciones que le permitieran entregarse voluntariamente. Su principal preocupación era que el Gobierno ecuatoriano lo enviara a Estados Unidos o al Centro de Confinamiento del Terrorismo en El Salvador, la cárcel de Nayib Bukele.

Eso provocó reacciones de un lado y de otro. Reimberg escribió en redes sociales que la captura fue “una operación 100 % ecuatoriana, ejecutada con precisión y valentía por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Alias Fito no se entregó ni hubo ningún pacto, y no participó Colombia".

Incluso antes de que se supiera de la existencia de la misiva, aseguró ante la televisión estatal ecuatoriana que el mandatario colombiano permaneció “todo el tiempo dentro de una casa” durante su estadía: “Se ha dicho que Fito ha ido y que ciertos actores políticos también, pero no puedo asegurar que fue así”.

Por su parte, la Cancillería colombiana negó haber hecho “cualquier gestión, ni interna ni ante autoridades ecuatorianas” en nombre del narcotraficante. Además, afirmó que la autenticidad de la carta “no ha sido comprobada”.

Petro, además, comentó: “No tengo ni idea de quién es el tal Fito. Como todo presidente que visita un país extranjero, siempre soy cuidado por la fuerza pública del país hermano. Basta ya de falsedades de la extrema derecha”.

