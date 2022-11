Diálogo entre gobierno venezolano y oposición: ¿por qué negociar ahora?

Foto tomada en 2021 que muestra al diplomático noruego Dag Nylander (centro) junto al delegado de la oposición venezolana Gerardo Blyde Pérez, a la izquierda, y el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez. /AP Foto: AGENCIA AP

El gobierno de Venezuela y la oposición retomarían este fin de semana la mesa de diálogo que se rompió el año pasado. Así lo afirmó el presidente colombiano, Gustavo Petro, este miércoles.

El trino del mandatario, que se limitó a decir que las negociaciones se reanudarían este 25 y 26 de noviembre, no especificó en dónde se llevarán a cabo las charlas; sin embargo, fuentes consultadas por Bloomberg y a la AFP confirmaron que el lugar será, de nuevo, México.

Este es el intento número 15 de diálogo entre el gobierno chavista y la oposición. El más reciente fracasó en octubre de 2021, cuando los delegados de Nicolás Maduro se levantaron de la mesa en protesta por la extradición del empresario colombiano Álex Saab a Estados Unidos. Entonces apenas se trazó una hoja de ruta que planteaba el levantamiento de sanciones a Venezuela, la liberación de los presos políticos y las condiciones electorales sin que la permanencia en el poder de Maduro estuviera en juego.

Hoy, de acuerdo con expertos, Maduro llega a la mesa de diálogo con la sartén por el mango y la oposición más debilitada que nunca. La guerra en Ucrania, que provocó sanciones al petróleo ruso, hizo que Joe Biden cambiara su estrategia frente a Venezuela. Durante mucho tiempo pidió que se restaurara la democracia en ese país con elecciones libres y la liberación de los presos políticos. Pero ese discurso comenzó a menguar este año y se comenzó a promover la reanudación de los diálogos con la oposición.

Sugerimos: Reunión Petro-Maduro: Colombia dio el primer paso, ¿qué puede ganar a cambio?

En una rueda de prensa hace unos meses, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, reconoció que varios funcionarios del gobierno de Estados Unidos han estado viajando a Venezuela para reunirse con Maduro para plantear un alivio de las sanciones que desde 2019 pesan sobre las exportaciones de petróleo venezolano a ese país.

Según datos oficiales, en 2021, EE. UU. importó de Rusia más de 20,4 millones de barriles de crudo y productos refinados al mes, en promedio, es decir, poco más del 8 % de las importaciones de combustible líquido, de acuerdo con la Administración de Información de Energía. Ahora Biden busca el petróleo venezolano para suplir ese hueco que deja el ruso. Aunque la industria petrolera rusa está destruida y produce menos de 70.000 barriles diarios.

“Hay que recordar que lo que está pendiente es una licencia a la empresa estadounidense Chevron, no para ampliar su actividad, sino para que pueda recibir dinero de PDVSA por su petróleo. En las condiciones actuales, dadas las sanciones contra PDVSA, Chevron no puede recibir el pago del petróleo que está produciendo en Venezuela”, explicó Antonio de Lisio, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela. El académico coincide en que “el petróleo cumple un papel importante” en el marco del restablecimiento del diálogo, pero tiene su matiz precisamente porque Venezuela ha venido mermando su producción, que tiene petróleo pesado, que será muy costoso extraer”.

El gobierno estadounidense, por otro lado, está bajo alta presión. Recientemente, The Wall Street Journal (WSJ) señaló que empresarios e inversionistas de ese país presionaron al mandatario demócrata para que levantara las sanciones a Venezuela, y Chevron hizo lo mismo para modificar su licencia de operación en Venezuela, ya que es la única petrolera estadounidense que opera en el vecino país. “El gobierno del presidente Joe Biden tiene razones para otorgar una licencia más amplia a Chevron por la desaceleración de la producción de esquisto en Estados Unidos, la reducción de las exportaciones de petróleo de Rusia debido a las sanciones y posibles nuevos recortes de producción de la OPEP”, afirmó el WSJ.

La Casa Blanca, sin embargo, no puede cambiar su posición frente a Maduro así no más. Por eso dijo que todo se daría si gobierno y oposición volvían al diálogo político. Y esa es la razón que movió a Maduro para reintentar nuevas conversaciones. Si bien no tiene mucho que perder, reactivar la industria petrolera sería un salvavidas por varias razones. “Maduro tiene una necesidad urgente de efectivo para mantener la recuperación en marcha de la nación, a medida que la economía comienza a expandirse luego de una de las recesiones más profundas en la historia mundial, que provocó que más de siete millones de personas huyeran del país”, escribió Andreina Itriago en Bloomberg.

De cara a las elecciones de 2024, no hay que olvidar que la dividida oposición manifestó que le retirará su apoyo a Juan Guaidó en 2023; así, es necesario reactivar este diálogo para lograr el excarcelamiento de figuras claves, remendar heridas internas y prepararse para ir unidos a una disputa electoral con el chavismo.

Esta vez, de acuerdo con Noruega, el diálogo comenzará con temas como las elecciones presidenciales que podrían adelantarse para 2023, el estatus de cientos de presos políticos, la ampliación de la licencia de operaciones de Chevron en territorio venezolano, las sanciones de Estados Unidos y un “acuerdo social” para brindar ayuda humanitaria y con el que se buscarían usar US$3.000 millones mediante un fondo administrado por Naciones Unidas. Aunque no se conocen muchos detalles sobre esto.

De acuerdo con Luis Vicente León, director de la firma venezolana de encuestas y estudios económicos Datanálisis, “la reunión de negociación en México significa una oportunidad gigante para cambiar los escenarios positivamente tanto en materia petrolera como social. Ambas partes cantarán victoria, y la verdad es que salen ganando el país, la población y el sector productivo, ganamos todos”.

El otro interés de Biden para que se solucione la crisis venezolana es tratar de disminuir la migración venezolana, cuyo impacto se sintió fuertemente este año en ese país y le pasó una alta factura al mandatario.

Según la prensa venezolana, Maduro se enfocará en los asuntos económicos y lograr signos de legitimidad a su favor, respaldado por los gobiernos de izquierda de la región como Lula da Silva, Alberto Fernández y Gustavo Petro. No hay que olvidar tampoco que estos dos últimos estuvieron reunidos con el presidente francés, Emmanuel Macron, y los delegados del gobierno venezolano y la oposición, Jorge Rodríguez y Gerardo Blyde, en París, el pasado 11 de noviembre, en lo que pareció haber sido una antesala del anuncio oficial del restablecimiento de la mesa.Para Ronal Rodríguez, vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, el acercamiento anunciado por Petro “tiene un efecto real” para él mismo, pues “para la izquierda democrática que representa es difícil mantener un diálogo con una izquierda autoritaria. Si Venezuela es identificada como una dictadura violadora de derechos humanos, procesos que pasan por Venezuela, como la “paz total”, se ven complejizados internacionalmente, sobre todo con Estados Unidos y Europa, necesarios para esa construcción de ‘paz total’”.

En medio de todo esto, la oposición venezolana tratará de ganar tiempo y recuperar visibilidad internacional para lograr una candidatura unificada, la vía para disputarle el poder al chavismo, como ya lo demostró la historia.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Le invitamos a verlas en El Espectador.