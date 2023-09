“¡Dios bendiga los Estados Unidos!”: las 10 frases que dejó el debate republicano

Doug Burgum, Chris Christie, Nikki Haley, Ron DeSantis, Vivek Ramaswamy, Tim Scott y Mike Pence se enfrentaron en el debate del Partido Republicano en la carrera para ser elegidos como el candidato para las elecciones presidenciales. Foto: EFE - ETIENNE LAURENT

El debate entre los precandidatos del Partido Republicano para aspirar a la presidencia de Estados Unidos ocurrió este miércoles en un agitado enfrentamiento de posiciones. Los republicanos se reunieron en California, en la Biblioteca Presidencial de Ronald Reagan.

A este asistieron: el gobernador de Florida, Ron DeSantis; la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley; el senador de Carolina del Sur, Tim Scott; el empresario Vivek Ramaswamy; el exvicepresidente Mike Pence; el exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie; y el gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum.

Donald Trump fue el gran ausente. Se saltó voluntariamente el evento y prefirió ir a Detroit para apoyar a los huelguistas del sector automotriz, que desde el 15 de septiembre protestan en contra de Ford, General Motors y Stellantis. La movida sería clave para asegurar el voto de los sindicatos en un estado clave en las votaciones.

El fin de semana, una encuesta del medio NBC News reveló que el expresidente Donald Trump era el favorito, con un 59 % de apoyo. Le sigue DeSantis con 16 %, Haley con 7 %, Pence y Christie con 4 % cada uno, Scott con 3% y Ramaswamy con 2 %. Otra encuesta de The Washington Post y ABC News tenía a Trump con el 54 %.

De acuerdo con un análisis de CNN, Ramaswamy se impuso una vez más en el debate y fue el candidato que más habló, con 12 minutos y 30 segundos. El que menos habló fue Burgum, con tan solo 7 minutos y 39 segundos en un lapso de dos horas.

En el debate, la discusión se concentró en criticar a Trump por no asistir y al presidente actual, Joe Biden, por su gestión y por unirse a los huelguistas del sector automotriz. Los temas estuvieron hacia la economía y la migración. Estas fueron las frases que marcaron el enfrentamiento entre los republicanos:

“Seré un defensor del sueño americano”

Mike Pence, el exvicepresidente del mandato de Donald Trump, espera hacerse con el voto latino. En una intervención sobre cómo se acercará a los votantes latinos, Pence aseguró que defendería el sueño americano “para los hispanoamericanos y para todos los estadounidenses”.

Pence habló sobre cómo en su tiempo como vicepresidente impuso reformas y logró que la tasa de desempleo en hispanoamericanos y afroamericanos fuera la más baja.

“Cada vez que te oigo, me siento un poco más tonta”

Nikky Haley trató de tomar el protagonismo de Vivek Ramaswamy, quien había salido como el gran victorioso del debate pasado. La exgobernadora criticó al empresario por su postura hacia TikTok, una empresa china, y lo acusó de tener nexos con el Estado asiático. Ramaswamy se defendió diciendo que usaba la plataforma para difundir su mensaje en los votantes más jóvenes.

“Mientras los demócratas se esfuerzan por llegar a la próxima generación tres a uno, hay exactamente una persona en el Partido Republicano que habla mucho sobre llegar a los jóvenes, y ese soy yo”, dijo Ramaswamy.

Haley aseguró que la red social era “una de las aplicaciones de redes sociales más peligrosas que podríamos tener” e hizo énfasis en la manera en la que TikTok roba los datos de sus usuarios. La exgobernadora había criticado antes al empresario por sus opiniones en política exterior.

“No podemos confiar en ti. No podemos tener TikTok en la vida de nuestros hijos. Necesitamos prohibirlo”, aseguró Haley.

“¿Quién va a unir a este país y llevar la agenda de “Estados Unidos primero” al siguiente nivel?”

Vivek Ramaswamy aseguró que él era el candidato que podría llevar la agenda impuesta desde el mandato de Donald Trump con el lema “Estados Unidos primero” al siguiente nivel. Con esto, el empresario busca distanciarse del expresidente y marcar su propio camino.

“Creo que Trump fue un excelente presidente. Pero la agenda de ‘Estados Unidos primero’ no pertenece a un solo hombre. No pertenece a Donald Trump, no me pertenece a mí. Les pertenece a ustedes, la gente de este país”, dijo.

Ramaswamy afirmó que la agenda de “Estados Unidos primero” era una necesidad que tenía todo el país. Reconoció que era el legado de Donald Trump, pero indicó que él sería el único en unir al país para seguir con estos planes.

“Estados Unidos no es un país racista”

El senador Tim Scott aseveró que, aunque había sido discriminado, Estados Unidos no era un país racista y “continúa yendo en la dirección correcta”. El senador enumeró las dificultades a las que se han enfrentado las personas negras en el país, pero aseguró que la situación verdaderamente difícil fue la que vivieron los afroamericanos en el pasado, ahora superada.

“Si quieres restaurar la esperanza, tienes que restaurar la familia, restaurar el capitalismo y hacer que los estadounidenses vuelvan a trabajar”, dijo.

Scott rechazó la propuesta de Ron DeSantis para cambiar los textos de la historia estadounidense y enseñar que las personas esclavizadas “habían desarrollado destrezas que, en algunos casos, podían ser aplicadas para su beneficio personal”. Según el gobernador de Florida, esta afirmación estaría corroborada por académicos afroamericanos. Scott afirmó que “no hay una cualidad redentora en la esclavitud”.

“Te llamarán Pato Donald”

Chris Christie participó en el debate criticando a Donald Trump. Las preguntas que se le hicieron, las complementaba con ataques directos al expresidente y dijo que este había faltado porque le daba miedo “estar en el escenario” y defender su “récord”.

“Donald, sé que estás mirando. No puedes evitarlo”, aseguró.

“¿Dónde está Joe Biden?”

Ron DeSantis criticó el liderazgo del actual presidente y aseguró que tanto él como Trump estaban “desaparecidos en acción”.

Las acusaciones al expresidente estuvieron enmarcadas por contribuir a la deuda nacional, pues de estar en el debate, debería “defender su historial de agregar 7,8 billones de dólares a la deuda que preparó el escenario para la inflación que tenemos ahora”.

Por otro lado, resaltó sus logros como gobernador de Florida. Mencionó el recorte de los impuestos, el pago del 25 % de la deuda estatal y su veto al “gasto despilfarrador”. De llegar a la presidencia, aseguró, sacaría su “bolígrafo de veto” para acabar con el aumento en los precios.

“Ninguno de ellos está dispuesto a abordar las cuestiones difíciles”

Chris Christie también señaló al presidente Biden de haber fallado con lo que prometió. Añadió que tanto Biden como Trump compartían la culpa en la división en el Congreso para pasar la propuesta sobre el financiamiento del gobierno. Según Christie, la culpa está en “todo el mundo que está en Washington D. C.”.

El problema, aseguró, inició con el añadido de US$7 billones a la deuda nacional en la administración Trump y siguió con US$5 mil millones en la administración de Biden. Los estadounidenses ahora sufrían con el gasto del Gobierno, mientras ellos se escondían y se “negaban a decir la verdad”.

“La Bidenconomía ha fallado”

Las críticas a los planes sobre la economía que Joe Biden ha impuesto fueron duramente criticados por Pence y Haley. De acuerdo con Pence, los salarios no están yendo a la par con la inflación, lo que está teniendo repercusiones graves en todos los trabajadores estadounidenses: “las familias están sufriendo en esta economía”.

Si llegara a ganar la presidencia, Pence prometió que se desharía de los mandatos y subsidios que aumentaban el precio de la gasolina y que estaban conduciendo a la construcción automotriz “a la tumba”. Afirmó que estaría del lado de los “trabajadores de todo el país y [defendería] el derecho al trabajo de todos los estadounidenses a afiliarse o no a un sindicato, según decidan”.

La exgobernadora también criticó el enfoque de Biden al sector económico. Su propuesta, en cambio, gira alrededor de revivir la clase media estadounidense, con la reducción de los impuestos para pequeñas empresas y la eliminación del impuesto a la gasolina y el diésel.

Un tema importante estuvo alrededor de la actual huelga en el sector automotriz, que inició el 15 de septiembre. Pence criticó las iniciativas de Biden, específicamente la agenda del Green New Deal, que llamó “buena para Beijing y mala para Detroit”.

“Centrémonos en lo que hace falta para conseguir más dinero en los bolsillos de los trabajadores. Eso es lo que podremos hacer con huelgas como ésta, no sentados en un piquete como Joe Biden”, dijo Haley.

“En lugar de atrapar y soltar, vamos a atrapar y deportar”

La migración fue un tema agitado en el debate y se habló principalmente sobre la construcción del polémico muro que cerraría por completo la frontera estadounidense a migrantes.

Haley explicó sus planes para combatir la crisis migratoria, en el que se incluye aumentar el número de agentes fronterizos y dejar de financiar municipios que dan acogida a los migrantes. Aseguró que iniciaría una política de deportación inmediata para que las personas no pudieran quedarse en territorio estadounidense.

“La única ayuda que deberíamos destinar es a asegurar la frontera. La frontera sur, la frontera norte, y punto. Tenemos que mantener seguros a los estadounidenses, y los estadounidenses no están seguros. Sólo cuando arreglemos el sistema de inmigración, sólo cuando aseguremos la frontera, deberíamos plantearnos destinar más dinero a esto. Nuestro dinero debe servir para mantener a salvo a los estadounidenses. No lo estamos haciendo”, afirmó.

Por su parte, Christie criticó a Donald Trump por no cumplir con su promesa de construir el muro. Afirmó que en su mandato solo se había construido 52 millas. Pence defendió la administración de la que hizo parte, diciendo que había disminuido la migración irregular y en la que se había construido “cientos de millas del muro”.

Scott aseveró que Biden no debería estar acompañando las huelgas, sino viajando a la frontera para acabar con la crisis. Los límites de Estados Unidos con México, apuntó, eran un lugar “inseguro y demasiado abierto”.

¡Dios bendiga los Estados Unidos!

Todos hablaron sobre la identidad estadounidense y el orgullo del recorrido del país en materia de economía y temas sociales. Los candidatos trataron de distanciarse del discurso de Donald Trump, quien les lleva la delantera, y plantearon propuestas que ayudaran a los estadounidenses, especialmente a la clase trabajadora, uno de los sectores más importantes en la votación republicana y que estaba viviendo los golpes más fuertes en la economía.

