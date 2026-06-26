Diplomacia económica de Colombia en el mundo: la oportunidades por aprovechar

Según el autor, "es justo reconocer que Procolombia tiene un problema estructural que requiere su reestructuración". Foto: Cortesía ProColombia

En la gestión de los países hacia el exterior se solía decir que existía una “alta” y una “baja” política. La primera abarcaba los temas de seguridad, los acuerdos políticos y las fronteras; la segunda se refería a los asuntos económicos y de cooperación, incluyendo la cultural. También se afirmaba que los diplomáticos tenían obligaciones orientadas exclusivamente a representar los intereses del Estado, mientras que los intereses de los ciudadanos eran secundarios y formaban parte de esa “baja política”.

Esa visión del pasado, ha venido...