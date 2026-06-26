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Diplomacia económica de Colombia en el mundo: la oportunidades por aprovechar

Colombia tiene pendiente la tarea de modernizar su servicio exterior para que embajadas y consulados contribuyan activamente al desarrollo económico del país. Esto, mediante una mayor coordinación institucional y formación especializada.

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Diego Cardona C.*
26 de junio de 2026 - 09:00 p. m.
Según el autor, "es justo reconocer que Procolombia tiene un problema estructural que requiere su reestructuración".
Según el autor, "es justo reconocer que Procolombia tiene un problema estructural que requiere su reestructuración".
Foto: Cortesía ProColombia

En la gestión de los países hacia el exterior se solía decir que existía una “alta” y una “baja” política. La primera abarcaba los temas de seguridad, los acuerdos políticos y las fronteras; la segunda se refería a los asuntos económicos y de cooperación, incluyendo la cultural. También se afirmaba que los diplomáticos tenían obligaciones orientadas exclusivamente a representar los intereses del Estado, mientras que los intereses de los ciudadanos eran secundarios y formaban parte de esa “baja política”.

Esa visión del pasado, ha venido...

Por Diego Cardona C.*

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