“Perdón el retraso, estaba en terapia”: Boric sobre su llegada tarde a un evento

En el Parque Mirador Viejo, en la comuna de Independencia, en la ciudad de Santiago, Boric dijo: "Estoy bien, estoy contento. Estoy optimista por Chile y su futuro”. Foto: EFE - Elvis González

El presidente de Chile, Gabriel Boric, llegó tarde a la ceremonia en la que se promulgó la Ley de Conciliación de Vida Personal, Familiar y Laboral, donde hizo un llamado a “cuidar la salud mental”. A propósito de eso, justificando su demora, comentó: “Disculpen el retraso, me vine corriendo. Me recomiendan siempre que no diga esto, pero creo que hay que hacerlo: estaba en terapia”.

En el evento, que tomó lugar en el Parque Mirador Viejo, en la comuna de Independencia, en la ciudad de Santiago, agregó: “Creo que hay que cuidar la salud mental, es importante decirlo (...) para que los amigos de las redes sociales no se pasen rollos. Las terapias pueden ser normales, periódicas, no son un evento excepcional”. Hablando sobre sí mismo, añadió: “Estoy bien, estoy contento. Estoy optimista por Chile y su futuro”.

Al momento de iniciar su discurso, una mujer en silla de ruedas lo interrumpió. “Si me quiere decir algo, dígamelo”, señaló Boric, quien entabló un diálogo con ella, que quedó por fuera de la transmisión oficial, pero fue documentado por la prensa local, como el periódico La Tercera.

La señora se acercó a él con unos carteles que decían: “No me dejan ver a mi nieta”. En respuesta, el mandatario dijo: “Nos tomamos estos casos muy en serio y, de hecho, estamos haciendo reformas profundas al sistema de Mejor Niñez, y se lo puedo contar porque mi familia es familia acogida y sabemos perfectamente en qué consiste esto (...). Acá hay una angustia de la cual también tenemos que hacernos parte, preocuparnos y empatizar”.

En su intervención, agregó que, más allá de la incomodidad del momento, “hay una familia que está sufriendo” y que, sabiendo de la independencia que tiene el sistema judicial, su administración iba a estar pendiente del caso. En sus palabras: “Cuando depende de los tribunales de justicia, son un poder independiente, pero en lo que podamos ayudar, lo vamos a hacer”. Finalizando con estas palabras, continuó con su discurso.

