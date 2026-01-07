Donald Trump advirtió todo en diciembre: este es el mundo que pretende modelar

El presidente se ha propuesto traer al presente la doctrina Monroe, establecida en el siglo XIX. Foto: EFE - YURI GRIPAS / POOL

Pasan los días tras la captura de Nicolás Maduro y el gobierno de Donald Trump va sin freno: amenazas a diestra y siniestra, apropiación del petróleo venezolano, que ya dejó claro es su gran (y tal vez único) interés en ese país. Además, irá por otros territorios mundiales si así se le antoja porque él y su entorno lo han dicho sin pelos en la lengua: poco y nada les importan las normas que rigieron la política exterior de Estados Unidos.

Al final Trump actúa como suele hacerlo, llevado por su temperamento enérgico y su limitada comprensión de...