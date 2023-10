Trump apoya a Jim Jordan para liderar la Cámara de Representantes de EE.UU.

El republicano Donald Trump, en la sala del tribunal, mientras asistía al tercer día de su juicio por fraude en Nueva York. Foto: EFE - JEENAH MOON / POOL

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump apoyó este viernes al republicano Jim Jordan, del ala más conservadora del partido, para el puesto de presidente de la Cámara de Representantes. En su plataforma Truth Social, el republicano afirmó: Jordan “será un gran presidente de la Cámara de Representantes, y tiene mi completo y total apoyo”.

Horas antes, Trump se había ofrecido a ocupar ese puesto de forma temporal, después de que quedara vacante esta semana tras la destitución del también republicano Kevin McCarthy, a causa de una histórica rebelión del ala de la derecha radical de su propio partido.

Jordan, de 59 años, figura en una lista de candidatos a reemplazar a McCarthy, y se ha mostrado muy escéptico respecto a la ayuda financiera que Estados Unidos aporta a Ucrania. Él también ha encabezado la investigación para un proceso de destitución contra el presidente Joe Biden, que causó enojo entre sus compañeros del partido del sector más moderado.

Previamente, Trump declaró a la cadena Fox News que le “pidieron” ocupar el cargo de presidente de la Cámara “como un [agente] unificador porque [tiene] muchos amigos en el Congreso”. En sus declaraciones, detalló: “Si no consiguen los votos, me han preguntado si yo consideraría asumir la presidencia hasta que encuentren a alguien a largo plazo, porque yo me presento a la presidencia”.

Trump no es parlamentario, pero la Constitución de Estados Unidos no estipula que el presidente de la Cámara de Representantes deba serlo. Sin embargo, la excongresista republicana Barbara Comstock declaró a la CNN que él no sería elegible para el cargo porque ha sido acusado de delitos penales. “Desgraciadamente, él no conoce las reglas de la Cámara, que dicen que si has sido acusado no puedes ejercer el liderazgo”, comentó.

Trump, favorito de los republicanos para las presidenciales de 2024, será juzgado en marzo del próximo año en Washington, acusado de haber intentado revertir el resultado de las elecciones de 2020, en las que perdió contra el demócrata Biden. Además, enfrenta cargos similares en un caso separado en el sureño estado de Georgia.

