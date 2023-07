Trump enfrenta tres nuevos cargos por el escándalo de los documentos clasificados

Donald Trump aspira a llegar de nuevo a la Casa Blanca, probablemente enfrentándose por segunda vez con Joe Biden en las elecciones de 2024. Foto: AFP - ED JONES

Donald Trump, expresidente republicano, enfrenta nuevos cargos en su contra por el escándalo de los documentos clasificados. El fiscal especial Jack Smith presentó este jueves las nuevas acusaciones en contra de quien aspira a volver a la Casa Blanca: retención deliberada de información de defensa nacional y dos cargos adicionales de obstrucción, relacionados con presuntos intentos de eliminar imágenes de video de vigilancia en su resort de Mar-a-Lago.

Frente a ello, su campaña, a través de un comunicado, aseguró: “Esto no es más que un continuo intento desesperado y agitado de la familia criminal Biden y de su Departamento de Justicia para hostigar al presidente Trump y a quienes lo rodean. El trastornado Jack Smith sabe que no tiene caso y está buscando cualquier forma de salvar su cacería de brujas ilegal y conseguir que alguien que no sea Donald Trump se postule contra el corrupto Joe Biden”.

📝 Sugerimos: Más de 280 colombianos han salido de El Salvador, tras el ultimátum de Bukele

Esto se dio a conocer después de que una tercera persona fuera acusada junto a Trump y su ayudante, Walt Nauta, en el caso. Se trata de Carlos De Oliveira, un trabajador de mantenimiento que ayudó a Nauta a mover cajas de documentos clasificados alrededor de Mar-a-Lago, después de que los investigadores citaron por primera vez a Trump por documentos clasificados en mayo pasado.

Según CNN, De Oliveira habló con los investigadores a principios de este año y su teléfono fue incautado. Los fiscales lo han presionado para que explique sus acciones en junio de 2021, cuando ayudó a Nauta a mover cajas alrededor de la casa de Trump, así como en julio, cuando supuestamente conversó con otras personas sobre las imágenes de las cámaras de seguridad, según el Washington Post.

La nueva acusación fue emitida el mismo día en que los abogados de Trump se reunieron con los fiscales sobre una posible imputación en un caso separado relacionado con los supuestos esfuerzos del exmandatario para anular el resultado de las elecciones presidenciales de 2020. Al respecto, el republicano, a través de Truth Social, su red social, advirtió: “Mis abogados tuvieron una productiva reunión con el Departamento de Justicia esta mañana, en la que explicaron que yo no hice nada malo, que estaba asesorado por muchos abogados y que una imputación en mi contra destruiría nuestro país”. Aseguró, además, que “no les entregaron ninguna notificación de imputación” y pidió no confiar en “noticias falsas”.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.