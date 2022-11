Donald Trump planea regresar a la Casa Blanca: oficializó su candidatura para 2024

Los partidarios del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pararon frente a Mar-a-lago, en forma de apoyo al líder republicano. Foto: EFE - CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Donald Trump activó un comité para la recaudación de fondos de su campaña presidencial y presentó el documento que lo hace formalmente un candidato para las elecciones del 2024 ante la Comisión Federal de Elecciones. Es un hecho, el republicano quiere regresar a la Casa Blanca.

Breaking: Trump files statement for his 2024 presidential bid. pic.twitter.com/KFNzYji45S — Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) November 16, 2022

El anuncio de su candidatura ya se veía venir y su discurso desde la Florida, con el que ratificó su decisión, lo empezó diciendo: “Mis conciudadanos, el regreso de Estados Unidos comienza ahora mismo”. A lo cual añadió: “Hace dos años, cuando dejé el cargo, el país estaba listo para su edad dorada”. Esto ocurre a pesar de que puede estar pasando por el momento más crítico de su vida pública, teniendo en cuenta las investigaciones alrededor de su empresa familiar, de sus acciones el día del asalto al Capitolio, que son objeto de una investigación dentro del Congreso, y de los documentos confidenciales que fueron encontrados en Mar-a-lago, su residencia en la Florida, tras el allanamiento del FBI.

El anuncio se dio a conocer, tal como él lo anunció días atrás, a pesar de que las elecciones de medio término no salieron como el expresidente y los demás republicanos esperaban: los demócratas lograron mantener el control sobre el Senado y no se dio la ola roja de la que se hablaba antes del conteo de los votos. Es más, varios candidatos respaldados por el magnate no triunfaron en las urnas. La lista la encabezó Pensilvania, pues allí el republicano Mehmet Oz perdió su escaño ante el demócrata John Fetterman, lo que le dio la victoria a los seguidores de Joe Biden en la cámara alta del legislativo.

A él se sumaron Dan Cox, de Maryland, quien dijo que no reconocía a Biden como presidente y coorganizó los autobuses para la manifestación “Stop the Steal”, el 6 de enero; Lee Zeldin, de Nueva York, quien, como miembro del Congreso, votó en contra de certificar las victorias de Biden en Pensilvania y Arizona, y Tudor Dixon, de Michigan, quien argumentó falsamente que Trump había ganado en el estado en el 2020, a pesar de que en realidad perdió por más de 154.000 votos.

Noticia en desarrollo

