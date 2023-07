“Soy objetivo de investigación”: Trump sería acusado por el asalto al Capitolio

El expresidente Donald Trump ya ha sido imputado en una investigación federal sobre documentos confidenciales. Se le acusa de negarse a devolver documentos que supuestamente conservó cuando se fue de la Casa Blanca. Foto: EFE - CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump afirmó este martes haber recibido una carta de la Fiscalía que sugiere que es probable que se le acuse penalmente por los disturbios durante el ataque al Capitolio, una nueva piedra en el zapato del precandidato a las presidenciales de 2024.

“El trastornado Jack Smith, fiscal del Departamento de Justicia de (el presidente estadounidense) Joe Biden, envió una carta (...) que afirma que soy un objetivo de la investigación del gran jurado sobre el 6 de enero”, dijo Trump en su plataforma Truth Social.

Ese día, miles de sus simpatizantes sembraron el caos y atacaron el Capitolio en Washington, templo de la democracia estadounidense, para intentar impedir que se certificara la victoria electoral del demócrata Joe Biden. El expresidente, favorito entre los republicanos para la nominación de un candidato a las presidenciales de 2024, dijo que le dieron “un plazo muy corto de cuatro días” para personarse ante un gran jurado, “lo que casi siempre significa un arresto y acusación”.

“Esta caza de brujas tiene que ver con la interferencia electoral, y con un completo y total uso de la aplicación de la ley como arma política”, dijo el republicano de 77 años. En su publicación de Truth Social, argumentó que tiene “derecho a protestar” por unas elecciones que está “plenamente convencido de que han sido amañadas y robadas”, y se considera en el punto de mira debido a los próximos comicios.

El Departamento de Justicia ha “emitido efectivamente una tercera acusación y arresto del oponente político número uno de Joe Biden, que domina ampliamente en la carrera por la Presidencia”, sostuvo Trump. “Nada semejante ha ocurrido antes en nuestro país”.

Una comisión parlamentaria, disuelta a principios de año por la nueva mayoría republicana en la cámara baja, investigó si Trump desempeñó un papel en los actos violentos de ese día. El panel, integrado sobre todo por demócratas, afirmó que el expresidente había enardecido a sus partidarios antes del ataque y “falló en su deber de comandante en jefe” durante los actos violentos.

En su informe final hecho público en diciembre de 2022, la comisión concluyó que Donald Trump no debería volver a ocupar un cargo público tras incitar a sus partidarios a la insurrección. Sus miembros también recomendaron que la justicia federal inicie procedimientos penales contra él, en particular por incitación a la insurrección. Este martes, Trump no precisó los posibles cargos que se le imputan en esta investigación.

Otros casos de Trump

El expresidente ya ha sido imputado en una investigación federal sobre documentos confidenciales, también dirigida por Jack Smith. Se le acusa de negarse a devolver documentos que supuestamente conservó cuando se fue de la Casa Blanca. A mediados de junio se declaró no culpable de los cargos que se le imputan y por los que será juzgado. El martes está prevista una vista procesal.

El multimillonario republicano también ha sido acusado por la Fiscalía del estado de Nueva York de varios cargos de fraude contable, debido a un pago realizado antes de las elecciones presidenciales de 2016 para silenciar a una actriz porno.

Por último, una fiscal de Georgia anunciará antes de septiembre el resultado de su investigación sobre las presiones que supuestamente ejerció Trump para tratar de cambiar el resultado de las elecciones presidenciales de 2020 en este estado del sur del país.

