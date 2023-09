El republicano no participará del segundo debate que reunirá a quienes aspiran a obtener la nominación del partido de cara a las elecciones de 2024, mientras enfrenta una nueva ronda de acusaciones por parte de la justicia. Si bien esto no afectaría a sus bases, algunos creen que los votantes independientes y conservadores que no han sido “fans” de su actuar podrían alejarse y optar por no votar o apoyar a Joe Biden en los comicios generales.