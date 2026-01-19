Donald Trump, un año después: las encuestas confirman un declive en su popularidad

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, participa en la mesa redonda La gran e histórica inversión en salud rural en la Casa Blanca, en Washington, DC, EE. UU., el 16 de enero de 2026. Foto: EFE - SHAWN THEW

Se acerca el primer aniversario del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Su reelección, tras haber sido derrotado por el demócrata Joe Biden en 2020, marcó el resurgimiento y la consolidación del proyecto ideológico y político “Make America Great Again” (MAGA), centrado en la inmigración, la economía y la seguridad nacional.

Sin embargo, el presidente Donald Trump enfrenta hoy una valoración mayoritariamente negativa de su gestión. De acuerdo con una encuesta de CNN, el 58 % de los estadounidenses considera que su primer año en el...