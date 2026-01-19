Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Mundo
América
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Donald Trump, un año después: las encuestas confirman un declive en su popularidad

La economía, el cierre del gobierno y la inmigración lastran la popularidad de Donald Trump en su primer año de regreso al poder.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Laura Henao Arévalo
Laura Henao Arévalo
19 de enero de 2026 - 10:00 p. m.
El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, participa en la mesa redonda La gran e histórica inversión en salud rural en la Casa Blanca, en Washington, DC, EE. UU., el 16 de enero de 2026.
El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, participa en la mesa redonda La gran e histórica inversión en salud rural en la Casa Blanca, en Washington, DC, EE. UU., el 16 de enero de 2026.
Foto: EFE - SHAWN THEW

Se acerca el primer aniversario del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Su reelección, tras haber sido derrotado por el demócrata Joe Biden en 2020, marcó el resurgimiento y la consolidación del proyecto ideológico y político “Make America Great Again” (MAGA), centrado en la inmigración, la economía y la seguridad nacional.

Sin embargo, el presidente Donald Trump enfrenta hoy una valoración mayoritariamente negativa de su gestión. De acuerdo con una encuesta de CNN, el 58 % de los estadounidenses considera que su primer año en el...

Laura Henao Arévalo

Por Laura Henao Arévalo

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente integra la sección internacional, donde cubre y analiza conflictos globales con un enfoque en género y derechos humanos.@lauraaahenaolhenao@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

PremiumEE

América

Donald Trump

Estados Unidos

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.