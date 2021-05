¿Dónde está Juan Guaidó? La polémica por el paradero desconocido del líder opositor

En Venezuela nadie sabe dónde se encuentra el líder opositor Juan Guaidó. Desde hace unas semanas, el paradero del político venezolano es motivo de especulación dentro de su país, pues no se la ha visto en público desde el mes de abril.

Blanco de múltiples procesos judiciales desde que se proclamó mandatario interino en enero de 2019, aunque no se conoce que exista una orden de detención contra él, Nicolás Maduro aseguró que Guaidó, a quien se refiere como "prófugo de la justicia" se encontraba escondido en una embajada en Caracas.

"Estamos enfrentando una verdadera crisis provocada por las sanciones criminales del Gobierno de Estados Unidos", dijo Maduro al ofrecer el balance de un plan de suministro de gasolina. "Con complicidad del prófugo de la justicia -en alusión a Guaidó-, escondido en una embajada", afirmó Maduro en su cuenta de Twitter.

Días después, el canciller Jorga Arreaza entregó más detalles sobre el paradero de Guaidó y sugirió que el opositor estaba en la embajada de Francia de la capital venezolana.

"Nosotros no podemos ingresar a una residencia de una embajada de cualquier país, en este caso de España o de Francia, y que la justicia se (los) lleve por la fuerza. No se puede, no se puede", contestó Arreaza en una entrevista radial a una periodista que le preguntó por la supuesta presencia de Guaidó en la embajada francesa, así como por su mentor, Leopoldo López, quien se encuentra en calidad de huésped en la residencia del embajador español en Caracas desde hace más de un año.

Sin embargo, Francia respondió este viernes a las acusaciones del gobierno venezolano y aseguró que el líder opositor, reconocido por más de 50 países como presidente interino de su país, no se encuentra dentro de su embajada.

"Juan Guaidó no se encuentra en la residencia de Francia en Caracas", subrayó la portavoz del Ministerio francés de Exteriores, que añadió que "se lo hemos confirmado varias veces a las autoridades venezolanas".

La portavoz, que respondía a varias preguntas de la prensa sobre esa cuestión, insistió en que los esfuerzos en ese país deben encaminarse a lograr "una solución política a la crisis política".

El líder opositor venezolano es buscado por las autoridades venezolanas por su presunta implicación en las dos fallidas incursiones con mercenarios el pasado mes de mayo, que se saldaron con al menos 8 muertos. Sin embargo, la Fiscalía no ha informado que haya emitido una orden de captura contra el opositor, aunque sí ha abierto varias investigaciones en su contra.

Pero a pesar de los choques entre ambos, la pandemia del coronavirus ha servido también para hacer pactos. El Gobierno de Maduro y la oposición venezolana firmaron esta semana un acuerdo con el que prevén que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) gestione dinero y otras ayudas para la atención de la pandemia por COVID-19 en el país.