Dos cazas venezolanos volaron sobre los barcos estadounidenses en el Caribe

El régimen de Venezuela mando dos aviones caza de combate F-16 a sobrevolar el barco destructor que Estados Unidos mantiene en el Caribe.

Caracas hizo una “demostración de fuerza”, como llamaron militares estadounidenses citados por CBS, medio estadounidense que reveló la noticia este jueves. Los barcos, según la Casa Blanca, están desplegados en la región para combatir el terrorismo y el narcotráfico.

Hasta el momento se desconoce la respuesta de la misión estadounidense. El Departamento de Defensa confirmó el sobrevuelo, afirmando que interfiere con sus “operaciones antinarcóticos y antiterroristas”.

“Se recomienda encarecidamente al cártel que gobierna Venezuela que no siga intentando obstruir, disuadir ni interferir con las operaciones antinarcóticos y antiterroristas llevadas a cabo por el ejército estadounidense”, afirma el comunicado del Departamento.

La ofensiva estadounidense en la región dejó esta misma semana la destrucción de una embarcación proveniente de Venezuela que, según Donald Trump, llevaba “terroristas del Tren de Aragua” y drogas, que presuntamente irían hacia Estados Unidos.

Trump redobló la apuesta contra el régimen de Nicolás Maduro en el último mes, situando la recompensa por su captura en US$ 50 millones. Maduro, por su parte, ha calificado a los barcos que envió Trump como “buques de guerra” afirmando que más de 1.200 misiles “apuntan contra Venezuela”.

