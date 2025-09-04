No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Mundo
América

Dos cazas venezolanos volaron sobre los barcos estadounidenses en el Caribe

La misión estadounidense fue enviada por Donald Trump para, según sus palabras, combatir el terrorismo y el narcotráfico que va hacia EE. UU.

Redacción Mundo
05 de septiembre de 2025 - 12:55 a. m.
Aviones F-16. Imagen de referencia.
Aviones F-16. Imagen de referencia.
Foto: EFE - RAFAL GUZ
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El régimen de Venezuela mando dos aviones caza de combate F-16 a sobrevolar el barco destructor que Estados Unidos mantiene en el Caribe.

Caracas hizo una “demostración de fuerza”, como llamaron militares estadounidenses citados por CBS, medio estadounidense que reveló la noticia este jueves. Los barcos, según la Casa Blanca, están desplegados en la región para combatir el terrorismo y el narcotráfico.

Hasta el momento se desconoce la respuesta de la misión estadounidense. El Departamento de Defensa confirmó el sobrevuelo, afirmando que interfiere con sus “operaciones antinarcóticos y antiterroristas”.

“Se recomienda encarecidamente al cártel que gobierna Venezuela que no siga intentando obstruir, disuadir ni interferir con las operaciones antinarcóticos y antiterroristas llevadas a cabo por el ejército estadounidense”, afirma el comunicado del Departamento.

La ofensiva estadounidense en la región dejó esta misma semana la destrucción de una embarcación proveniente de Venezuela que, según Donald Trump, llevaba “terroristas del Tren de Aragua” y drogas, que presuntamente irían hacia Estados Unidos.

Trump redobló la apuesta contra el régimen de Nicolás Maduro en el último mes, situando la recompensa por su captura en US$ 50 millones. Maduro, por su parte, ha calificado a los barcos que envió Trump como “buques de guerra” afirmando que más de 1.200 misiles “apuntan contra Venezuela”.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com

Por Redacción Mundo

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

Estados Unidos

Venezuela

Donald Trump

 

LG(08467)Hace 16 minutos
En la imagen de referencia solo uno de los aviones es un F-16. La imagen presenta aviones diferentes. Los cazas que usa Venezuela incluyen especialmente Sukoi SU30 y SU30MKK y algunos F16; en la imagen aparece un F-16.
Carlos (63194)Hace 33 minutos
Esos pilotos seguramente estaban cagados del susto, chamo!
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar