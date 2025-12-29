Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Mundo
América

Dos muertos en nuevo ataque de EE. UU contra presunta narcolancha en el Pacífico

EE. UU. repite ofensiva contra embarcaciones de narcotráfico en el Pacífico oriental y provoca críticas.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Mundo, Agencia AFP y Agencia EFE
30 de diciembre de 2025 - 12:17 a. m.
Captura de pantalla muestra ataque letal a una embarcación en el Pacífico Oriental dirigido por el secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth.
Captura de pantalla muestra ataque letal a una embarcación en el Pacífico Oriental dirigido por el secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth.
Foto: AFP - HANDOUT
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Las fuerzas militares de Estados Unidos informaron el lunes que dos personas murieron en un nuevo ataque dirigido contra una embarcación de presuntos narcotraficantes en el Pacífico oriental.

“Los servicios de inteligencia confirmaron que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y participaba en operaciones de narcotráfico. Dos narcoterroristas murieron”, afirmó en X el Comando Sur de Estados Unidos, que opera en la región de América Latina y el Caribe.

Vínculos relacionados

Aranceles de EE. UU. a Canadá entrarán en vigor el martes; Trudeau responderá hoy
Este martes tampoco habrá citas para la visa de Estados Unidos: ¿qué se sabe?
Petro y Maduro confirman que se reunirán este martes en Venezuela

Al menos 107 personas han muerto desde septiembre en el marco de la ofensiva estadounidense contra embarcaciones que Washington asegura transportan drogas, aunque no ha presentado pruebas.

Como en sus ataques más recientes, las fuerzas armadas de Estados Unidos agregaron que el ataque fue autorizado por el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

Estados Unidos ha eliminado más de 30 lanchas durante operativos similares y matado a más de un centenar de personas sin revelar su identidad o la cantidad de narcóticos que los buques transportaban.

La campaña militar de Estados Unidos en aguas internacionales, específicamente en el Pacífico Oriental, fue cuestionada por una denuncia de una familia colombiana representada por el abogado del presidente del país suramericano, Gustavo Petro, quienes aseguran que un pescador falleció en uno de estos operativos ejecutados en septiembre.

El nuevo ataque sucedió una semana después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, “sería inteligente” si dejara el poder y además también arremetió contra Petro, calificándolo como un “alborotador”.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com

Por Redacción Mundo

Por Agencia AFP

Por Agencia EFE

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

últimas noticias en el mundo

Noticias hoy

Últimas noticias

América

Estados Unidos

Donald Trump

Pacífico

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.