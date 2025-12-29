Dos muertos en nuevo ataque de EE. UU contra presunta narcolancha en el Pacífico

Captura de pantalla muestra ataque letal a una embarcación en el Pacífico Oriental dirigido por el secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth. Foto: AFP - HANDOUT

Las fuerzas militares de Estados Unidos informaron el lunes que dos personas murieron en un nuevo ataque dirigido contra una embarcación de presuntos narcotraficantes en el Pacífico oriental.

“Los servicios de inteligencia confirmaron que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y participaba en operaciones de narcotráfico. Dos narcoterroristas murieron”, afirmó en X el Comando Sur de Estados Unidos, que opera en la región de América Latina y el Caribe.

Al menos 107 personas han muerto desde septiembre en el marco de la ofensiva estadounidense contra embarcaciones que Washington asegura transportan drogas, aunque no ha presentado pruebas.

Como en sus ataques más recientes, las fuerzas armadas de Estados Unidos agregaron que el ataque fue autorizado por el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

Estados Unidos ha eliminado más de 30 lanchas durante operativos similares y matado a más de un centenar de personas sin revelar su identidad o la cantidad de narcóticos que los buques transportaban.

La campaña militar de Estados Unidos en aguas internacionales, específicamente en el Pacífico Oriental, fue cuestionada por una denuncia de una familia colombiana representada por el abogado del presidente del país suramericano, Gustavo Petro, quienes aseguran que un pescador falleció en uno de estos operativos ejecutados en septiembre.

El nuevo ataque sucedió una semana después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, “sería inteligente” si dejara el poder y además también arremetió contra Petro, calificándolo como un “alborotador”.

