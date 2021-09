Dron le llevaba marihuana a un preso, pero se le cayó en una escuela secundaria

No es la primera vez que la Oficina del Sheriff de Brunswick tiene que lidiar con este tipo de incidentes, cada vez más frecuentes en el resto del país.

En las instalaciones de la Academia Brunswick, una escuela privada ubicada en Virginia (Estados Unidos), cayó marihuana del cielo. Un dron que transportaba un paquete con dos kilos y medio de cannabis, tabaco y teléfonos celulares al Centro Correccional de Lawrenceville, dejó caer por error su cargamento en los dominios de la institución.

El primero en darse cuenta de lo sucedido fue un empleado de la Academia Brunswick, quien le informó la Oficina del Sheriff del Condado sobre el aterrizaje de un “paquete sospechoso”.

“Se determinó que este paquete se dejó caer alrededor de las 05:40 horas debido a que el testigo vio un dron durante ese tiempo aterrizar en el terreno. Poco después, el testigo vio un pequeño sedán de color oscuro entrar al estacionamiento de la escuela y agarrar el dron. La policía entrevistó a los testigos y recogió el paquete”, comunicó la Oficina del Sheriff del condado de Brunswick.

La Policía llegó a las instalaciones de la Academia hacia las 8:24 de la mañana, realizaron entrevistas e incautaron el paquete.

“Es como algo que verías en Hollywood, como ver una de estas comedias de situación o una de estas películas de prisiones, y ves eso y piensas ‘bueno, eso no es la realidad”, dijo el alguacil del condado de Brunswick, Brian Roberts.

No es la primera vez que la Oficina del Sheriff tiene que lidiar con este tipo de incidentes. The Geo Gruopu Inc., un grupo que ha administrado los asuntos del Centro Correccional de Lawrenceville desde 2003, informó que han tenido desafíos similares relacionados con el uso de drones que se han usado para introducir contrabando en el entorno de la correccional.

“Trabajando con la administración de ese lugar, hemos arrestado a muchos miembros del personal por traer contrabando, mucho”, dijo el alguacil Roberts, quien ha pedido examinar los dos teléfonos incautados para tratar de encontrar a los sospechosos del cargamento.

Esta parece ser una tendencia en todo el país. Esta semana, las autoridades del condado Orange en California descubrieron a dos personas, un hombre y una mujer, que buscaban introducir un paquete lleno de armas y drogas, incluido fentanilo, en la prisión del condado. El aparato, sin embargo, se chocó en el techo, lo cual alertó a los guardias de seguridad. Los dos enfrentan una condena de hasta 12 años en una prisión estatal.

“(Los delincuentes) se están volviendo cada vez más creativas en sus intentos de introducir drogas de contrabando en las instalaciones correccionales”, . Esto pone en riesgo la vida de los reclusos y pone en peligro la seguridad de los agentes y otro personal que trabaja en esas instalaciones”, señaló el fiscal del distrito del condado de Orange, Todd Spitzer.

