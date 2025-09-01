No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Drones y explosivos improvisados: los cárteles de México adoptan armas de guerra moderna

Explosivos, drones y minas en Michoacán: los cárteles ya operan como ejércitos, dejando pueblos enteros bajo fuego y terror.

Paulina Villegas y Adriana Zehbrauskas | The New York Times
01 de septiembre de 2025 - 05:56 p. m.
Esta vista aérea muestra a lugareños observando un Tesla Cybertruck de la policía estatal, un vehículo equipado con tecnología especializada para la seguridad pública que se utiliza como patrulla dentro de una nueva estrategia de seguridad, en Guadalajara.
Foto: AFP - STRINGER

Las explosiones comenzaron antes del amanecer, sacudiendo el suelo y haciendo vibrar las ventanas en la oscuridad. Y con ellas, dijeron los vecinos de la localidad, llegó el revelador zumbido de los drones.

“Sabíamos que ya venía el diablo”, dijo Ana, madre de seis hijos, quien tomó a sus niños y corrió mientras los hombres armados se acercaban para enfrentarse.

Semanas después, su pueblo aún mostraba las cicatrices. Había agujeros en los tejados donde los drones habían lanzado bombas. Se veían cráteres abiertos donde habían explotado minas...

Por Paulina Villegas y Adriana Zehbrauskas | The New York Times

