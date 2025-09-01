Drones y explosivos improvisados: los cárteles de México adoptan armas de guerra moderna

Esta vista aérea muestra a lugareños observando un Tesla Cybertruck de la policía estatal, un vehículo equipado con tecnología especializada para la seguridad pública que se utiliza como patrulla dentro de una nueva estrategia de seguridad, en Guadalajara. Foto: AFP - STRINGER

Las explosiones comenzaron antes del amanecer, sacudiendo el suelo y haciendo vibrar las ventanas en la oscuridad. Y con ellas, dijeron los vecinos de la localidad, llegó el revelador zumbido de los drones.

“Sabíamos que ya venía el diablo”, dijo Ana, madre de seis hijos, quien tomó a sus niños y corrió mientras los hombres armados se acercaban para enfrentarse.

Semanas después, su pueblo aún mostraba las cicatrices. Había agujeros en los tejados donde los drones habían lanzado bombas. Se veían cráteres abiertos donde habían explotado minas...