Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Mundo
América
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Ecuador, a prueba: su fragilidad sin la energía de Colombia

El margen de error de Ecuador es mínimo. Con el embalse de Mazar lleno, pero una central a media marcha, la debilidad del sistema es evidente.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Santiago La Rotta y Camilo Gómez Forero
24 de enero de 2026 - 10:00 p. m.
Un miembro de la Fuerza Armada de Ecuador hace guardia en el embalse Mazar, en Sevilla de Oro (Ecuador).
Un miembro de la Fuerza Armada de Ecuador hace guardia en el embalse Mazar, en Sevilla de Oro (Ecuador).
Foto: EFE - Robert Puglla

Desde este jueves en la tarde, Colombia suspendió las ventas de electricidad hacia Ecuador, que actualmente proveen entre 8 y 10 % de la demanda del vecino país, según cifras del Ministerio de Minas y Energía colombiano.

De acuerdo con cálculos de Acolgén (gremio de generadores de energía en Colombia), en el momento más crítico del pasado fenómeno de El Niño el sistema colombiano de energía llegó a aportar el 12 % de la demanda en Ecuador.

“Ante decisiones arbitrarias y unilaterales, debemos actuar con firmeza para defender la dignidad y la...

Por Santiago La Rotta

@Troskillerslarotta@elespectador.com

Por Camilo Gómez Forero

@camilogomez8cgomez@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

PremiumEE

Ecuador

América

Colombia

Energía

Aranceles

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.