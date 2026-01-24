Ecuador, a prueba: su fragilidad sin la energía de Colombia

Un miembro de la Fuerza Armada de Ecuador hace guardia en el embalse Mazar, en Sevilla de Oro (Ecuador). Foto: EFE - Robert Puglla

Desde este jueves en la tarde, Colombia suspendió las ventas de electricidad hacia Ecuador, que actualmente proveen entre 8 y 10 % de la demanda del vecino país, según cifras del Ministerio de Minas y Energía colombiano.

De acuerdo con cálculos de Acolgén (gremio de generadores de energía en Colombia), en el momento más crítico del pasado fenómeno de El Niño el sistema colombiano de energía llegó a aportar el 12 % de la demanda en Ecuador.

“Ante decisiones arbitrarias y unilaterales, debemos actuar con firmeza para defender la dignidad y la...