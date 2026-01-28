Ecuador denuncia que agente de ICE intentó entrar a su consulado en EE. UU.

Un hombre sostiene un cartel en una protesta este martes, frente al edificio federal Whipple en Mineápolis (EE.UU.). Foto: EFE - David Toro Escobar

La cancillería de Ecuador rechazó el martes lo que denunció como un intento de incursión de agentes de inmigración en su sede consular en Mineápolis, Estados Unidos, en medio de una ola de descontento por las masivas redadas ordenadas por Donald Trump.

El gobierno del presidente Daniel Noboa, uno de los mayores aliados de Washington en Latinoamérica, emitió una nota de protesta dirigida a la embajada estadounidense en Quito por el episodio, según informó la cancillería en un comunicado.

La mañana del martes “un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) intentó ingresar a las instalaciones del Consulado”, pero funcionarios “impidieron el ingreso del oficial” para proteger a “los ecuatorianos que se encontraban en ese momento en la sede consular”, precisó la cartera.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran a un hombre con el rostro cubierto intentando entrar al edificio, mientras un funcionario le advierte que no está autorizado.

La cancillería pidió que “actos de esta naturaleza no se repitan en ninguna de las oficinas consulares del Ecuador en los Estados Unidos”.

La muerte este mes de dos personas en la ciudad de Mineápolis por disparos de agentes federales escalaron la crisis en la ciudad y amenazan con trabar una de las principales políticas del segundo mandato presidencial de Trump: la lucha contra la inmigración.

La semana pasada la imagen de un niño ecuatoriano de 5 años escoltado por un agente de ICE que lo sujetaba por su mochila de Spiderman le dio la vuelta al mundo y atizó las protestas.

La cancillería ecuatoriana indicó que el menor y su padre están en un Centro de Procesamiento de Inmigración en Texas, a la espera de una audiencia judicial para resolver un pedido de asilo que tenían en curso.

La creciente violencia vinculada a bandas narco, el desempleo y el alto costo de la vida son algunas de las razones que llevan a los ecuatorianos a migrar.

En 2025, más de 9.500 ecuatorianos fueron deportados desde Estados Unidos.

El pico más alto de deportaciones de los últimos cinco años ocurrió en 2023, cuando unos 18.400 migrantes fueron retornados a Ecuador, según cifras de la cancillería.

