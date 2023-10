Ecuador: prisión preventiva para el director de la cárcel donde murieron colombianos

Vista aérea del recinto Guayas 1, en donde los seis colombianos investigados por el caso de Fernando Villavicencio fueron asesinados. Foto: AFP - STR

La Fiscalía de Ecuador informó que un juez dictó prisión preventiva para José Antonio M. V., director del Centro de Privación de Libertad Guayas Número 1, recinto carcelario en el que murieron seis colombianos el pasado 6 de octubre. Las víctimas estaban recluidas por su presunta participación en el asesinato del excandidato Fernando Villavicencio.

Según la prensa ecuatoriana, los colombianos John Gregore R., Andrés Manuel M., Adey Fernando G., Camilo Andrés R., Jules Osmin C. y José Neyder L. debían ser trasladados de Libertad de Guayas, también conocida como Penitenciaría del Litoral, a una cárcel más segura. Incluso, se había emitido una orden judicial al respecto, pero esta no fue acatada por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI). Las autoridades investigan quién no siguió la orden.

La muerte de los colombianos, que fueron encontrados ahorcados en la cárcel, ha provocado un revolcón en todo el SNAI y en el Gobierno. Estas ocurrieron antes del cierre de la instrucción fiscal por el caso de Fernando Villavicencio.

Horas después de informarse sobre la muerte de los colombianos, el Gobierno informó que otro detenido, un ecuatoriano identificado como José M., fue hallado muerto en la cárcel de El Inca, de Quito.

El sábado, el presidente, Guillermo Lasso, cambió toda su cúpula policial tras asesinato de los seis presos colombianos. La Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, en un comunicado, aseguró que el mandatario ordenó cambiar a la autoridad penitenciaria y al jefe de investigación de la Policía, entre varias medidas que incluye la reorganización del alto mando de la institución del orden.

Entre las medidas, Lasso incluyó la separación del cargo del director general de Investigación de la Policía Nacional, general Alain Luna, la remoción del cargo del director del SNAI, Luis Ordóñez, y ka del coronel (en servicio pasivo) Fausto Cobo, actual director del CIES (Centro de Inteligencia Estratégica). En su lugar, Lasso designó a César Zapata en la Policía y a Fausto Cobo en el SNAI.

