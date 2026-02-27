Ecuador sube los aranceles para Colombia: los cálculos políticos superan al diálogo

El Puente Internacional de Rumichaca es el principal paso fronterizo entre Colombia y Ecuador. Foto: EFE - Xavier Montalvo

La guerra comercial entre Ecuador y Colombia alcanzó un nuevo nivel con la decisión del gobierno de Daniel Noboa de elevar los aranceles al 50 % por considerar que Bogotá no ha implementado medidas “concretas y efectivas” para combatir el crimen organizado en la frontera entre ambos países. Ese fue el argumento que usó el Ministerio de Producción y Comercio Exterior para sustentar su accionar: “Esto responde a criterios de seguridad nacional para fortalecer la corresponsabilidad en una tarea que debe ser conjunta: enfrentar la presencia del...