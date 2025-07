Ecuador tiene el cuarto gasto más alto en salarios públicos en América Latina

El mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, puso en marcha un plan para reducir el tamaño del gasto estatal. Foto: EFE - Jose Jacome

Según datos de 2025 del Fondo Monetario Internacional (FMI), Ecuador es uno de los países de América Latina (LATAM) donde el gasto del gobierno representa una de las porciones más altas de toda la economía del país. Según el Monitor Fiscal del FMI, ocupa el cuarto lugar entre los países con mayor gasto en salarios públicos y el segundo en gasto total del Estado. El presidente Daniel Noboa aseguró su compromiso para reducir la cifra.

🔑Las claves del informe del FMI... (por si tiene afán)

El gasto público en Ecuador equivale al 38 % del PIB, el segundo más alto de la región.

Solo cuatro países en LATAM destinan más del 10 % de su economía a pagar salarios públicos, y Ecuador es uno de ellos.

El gobierno de Daniel Noboa lanzó un plan de eficiencia administrativa, que incluye despidos, fusiones de entidades y evaluaciones periódicas para reducir el tamaño del Estado.

👉 ¿Por qué importa la reducción del gasto público?

La reducción del gasto público que impulsa el mandatario busca aliviar la presión fiscal sobre el Estado ecuatoriano, en un contexto regional en el que el gasto ha venido creciendo de forma sostenida.

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el gasto del gobierno central en LATAM pasó del 17,7 % del PIB en el año 2000 al 24,1 % dos décadas después, impulsado especialmente por mayores transferencias a sectores como salud, educación y protección social. Ecuador no ha sido la excepción: su gasto total alcanza hoy el 38 % del PIB, y buena parte de ese presupuesto se concentra en áreas sensibles.

La estrategia de Noboa busca contener ese crecimiento, aunque enfrenta el reto de no debilitar los servicios esenciales que absorben la mayoría de los recursos.

📌 ¿Cómo funciona el gasto público de Ecuador?

En cifras, el país destina el 10 % de su Producto Interno Bruto (PIB) únicamente al pago de salarios del sector público. Esto significa que por cada US$ 100 que produce la economía ecuatoriana en un año, US$ 10 se usan para cubrir sueldos de empleados estatales. Esa es una proporción alta en comparación con la mayoría de sus vecinos.

El primer lugar lo ocupa Bolivia, donde ese rubro representa el 15,1 % del PIB, seguido por El Salvador (12 %) y Brasil (10,8 %). Ecuador aparece en cuarto lugar con un gasto similar al de Brasil, aunque con una economía de menor tamaño.

Este cálculo del FMI no solo contempla el salario básico del trabajador, sino también los costos adicionales que debe asumir el Estado como empleador: aportes al seguro social, fondos de salud, cesantías, jubilación, entre otros. Además, el dato incluye el gasto salarial de todas las entidades del Gobierno Central, la seguridad social y los gobiernos seccionales, pero no considera las empresas públicas ni los bancos estatales.

El contraste con los países de menor gasto

Mientras Ecuador dedica el 10 % de su PIB al pago de salarios públicos, otros países de la región reportan proporciones significativamente menores. México, por ejemplo, gasta el 4,1 % de su PIB en este rubro, Uruguay el 5,1 % y Colombia el 6 %. En esos países, el tamaño del aparato estatal en términos salariales es mucho más reducido en comparación con el tamaño de sus economías.

De US$ 3.000 millones a más de US$ 12.000 millones en menos de dos décadas

El aumento en el gasto salarial del Estado ecuatoriano ha sido sostenido desde mediados de la década del 2000. En 2006, el desembolso total por este concepto fue de US$ 3.161 millones, lo que equivalía entonces al 5,7 % del PIB.

Sin embargo, durante los diez años del gobierno del expresidente Rafael Correa (2007-2017), el gasto fue creciendo de manera constante. Para 2024, la cifra ya superaba los US$ 12.283 millones, casi cuatro veces más que en 2006, y el doble en términos del PIB.

Este crecimiento ha sido difícil de revertir, incluso con los intentos de racionalización del gasto implementados desde 2018. Según el medio Primicias, parte de la complejidad radica en que el 73 % de los salarios públicos en Ecuador corresponden a sectores considerados esenciales: educación, salud y defensa.

No solo salarios: el gasto total del Estado también es elevado

Más allá de los sueldos, el tamaño general del gasto estatal también es uno de los más altos en Latinoamérica. De acuerdo con el informe World Economic Outlook del FMI, Ecuador registró en 2024 un gasto público total equivalente al 38,05 % del PIB.

Es decir, casi cuatro de cada diez dólares generados por la economía ecuatoriana fueron destinados a cubrir los distintos gastos del sector público: administración general, inversión social, salud, educación, infraestructura y servicios gubernamentales.

En la región, solo Brasil reportó un porcentaje más alto, con el 45,46 % del PIB. En contraste, Guatemala tiene el gasto público más bajo de LATAM, con apenas el 13 % del PIB.

Los países fronterizos de Ecuador también muestran un tamaño estatal menor: Colombia con el 32,9 % y Perú con el 22,6 %.

Plan Noboa: reducir sin desmantelar

Ante estas cifras, el presidente puso en marcha un plan para reducir el tamaño del gasto estatal sin afectar los servicios esenciales. Desde julio de 2025, su administración afirmó que implementará una estrategia de eficiencia administrativa centrada en tres ejes.

El primero de ellos es la reducción de 5.000 plazas del sector público, cuyo proceso inició el 24 de julio. El segundo contempla la fusión de entidades, lo que implicará la eliminación de seis ministerios y seis secretarías. El tercero establece evaluaciones semestrales a los funcionarios, con consecuencias laborales para quienes obtengan resultados deficientes. “Queremos un Estado eficiente”, expresó Noboa.

