Ecuador: seis personas mueren tras ataque armado; esto es lo que se sabe

Un ataque armado durante un partido de fútbol barrial dejó seis muertos y 17 heridos en el suroeste de Ecuador, un país azotado por la violencia del crimen organizado, informó el lunes la Policía.

La institución reportó que dos de los fallecidos tenían antecedentes penales y atribuyó el ataque a una punga por territorio para el tráfico local de droga.

Punto estratégico para la distribución de cocaína que viaja con rumbo a Estados Unidos y Europa, Ecuador es un centro de operaciones de una veintena de bandas dedicadas al sicariato, la extorsión y el secuestro. Algunas están asociadas con cárteles mexicanos, colombianos y albaneses.

El ataque del domingo ocurrió hacia la medianoche. “Entre seis y siete personas” bajaron de cuatro motos y dos camionetas y “realizaron los disparos”, señaló a la prensa el coronel de la policía Carlos Fuentes.

Los uniformados recogieron al menos 85 evidencias balísticas que corresponden a pistolas y fusiles.

De acuerdo con Fuentes, los presuntos responsables son de la banda Freddy Kruger. Hay dos detenidos.

Tras el ataque, dos personas fallecieron en el lugar y las otras cuatro fueron declaradas muertas en el hospital.

Los heridos presentan disparos en sus piernas, costillas y tobillos. En este grupo hay tres menores de edad que asistían al partido de fútbol.

El domingo Ecuador cerró un feriado de cuatro días, con otros episodios de violencia. En la localidad de Playas, a una una hora y media de Guayaquil, una fiesta de 15 años fue blanco de un ataque que dejó cinco muertos, según reportes de prensa.

Pese a la política de mano dura contra el crimen del presidente Daniel Noboa, Ecuador registró en el primer semestre del año más de 4.600 homicidios.

Según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, la cifra representa un incremento del 47% con respecto al mismo periodo del 2024.