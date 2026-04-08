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Jorge Glas, de nuevo en el centro de la discordia entre Gustavo Petro y Daniel Noboa

El pronunciamiento de Petro sobre Jorge Glas reavivó el choque entre Ecuador y Colombia, en una relación marcada por desacuerdos comerciales, energéticos y una creciente desconfianza política entre ambos gobiernos.

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Hugo Santiago Caro
Hugo Santiago Caro
08 de abril de 2026 - 11:00 p. m.
El exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas Espinel en la cárcel del Encuentro, en Santa Elena (Ecuador).
El exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas Espinel en la cárcel del Encuentro, en Santa Elena (Ecuador).
Foto: EFE - @DanielNoboaOk

Después de meses de guerra comercial y un aparente acercamiento en Lima hace unas semanas, Ecuador y Colombia volvieron al enfrentamiento diplomático, que esta vez llevó al llamado a consultas de Arturo Félix Wong, el embajador en Bogotá. ¿El motivo? Abiertamente, al margen de la guerra comercial, la seguridad en la frontera y los motivos anteriores, el punto de discusión volvió a ser Jorge Glas, exvicepresidente ecuatoriano, símbolo del correísmo y condenado por la justicia ecuatoriana por hechos documentados de corrupción.

Petro afirmó...

Hugo Santiago Caro

Por Hugo Santiago Caro

Periodista de la sección Mundo de El Espectador. Actualmente cubre temas internacionales, con especial atención a derechos humanos, migración y política exterior.@HugoCaroJhcaro@elespectador.com
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