Jorge Glas, de nuevo en el centro de la discordia entre Gustavo Petro y Daniel Noboa

El exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas Espinel en la cárcel del Encuentro, en Santa Elena (Ecuador).
Foto: EFE - @DanielNoboaOk
Después de meses de guerra comercial y un aparente acercamiento en Lima hace unas semanas, Ecuador y Colombia volvieron al enfrentamiento diplomático, que esta vez llevó al llamado a consultas de Arturo Félix Wong, el embajador en Bogotá. ¿El motivo? Abiertamente, al margen de la guerra comercial, la seguridad en la frontera y los motivos anteriores, el punto de discusión volvió a ser Jorge Glas, exvicepresidente ecuatoriano, símbolo del correísmo y condenado por la justicia ecuatoriana por hechos documentados de corrupción.
Petro afirmó...
Por Hugo Santiago Caro
Periodista de la sección Mundo de El Espectador. Actualmente cubre temas internacionales, con especial atención a derechos humanos, migración y política exterior.@HugoCaroJhcaro@elespectador.com
Conoce más
Temas recomendados:
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación