Jorge Glas, de nuevo en el centro de la discordia entre Gustavo Petro y Daniel Noboa

El exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas Espinel en la cárcel del Encuentro, en Santa Elena (Ecuador). Foto: EFE - @DanielNoboaOk

Después de meses de guerra comercial y un aparente acercamiento en Lima hace unas semanas, Ecuador y Colombia volvieron al enfrentamiento diplomático, que esta vez llevó al llamado a consultas de Arturo Félix Wong, el embajador en Bogotá. ¿El motivo? Abiertamente, al margen de la guerra comercial, la seguridad en la frontera y los motivos anteriores, el punto de discusión volvió a ser Jorge Glas, exvicepresidente ecuatoriano, símbolo del correísmo y condenado por la justicia ecuatoriana por hechos documentados de corrupción.

Petro afirmó...