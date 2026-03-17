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Duelo de narrativas: Ecuador y Colombia, divididos otra vez bajo la sombra de EE. UU.

En medio del renovado temor por las injerencias extranjeras de Washington, el presidente Petro denunció un presunto ataque de Ecuador en suelo colombiano. La alianza entre Washington y Quito, que excluye a Bogotá, aviva su estado de alerta.

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Camilo Gómez Forero
Camilo Gómez Forero
18 de marzo de 2026 - 01:41 a. m.
Daniel Noboa y Donald Trump durante el lanzamiento del Escudo de las Américas.
Daniel Noboa y Donald Trump durante el lanzamiento del Escudo de las Américas.
Foto: Getty Images via AFP - Agencia AFP

Las relaciones entre Colombia y Ecuador, ya desgastadas por la guerra arancelaria, volvieron a sufrir otro duro golpe el martes. El presidente colombiano, Gustavo Petro, denunció un presunto bombardeo ejecutado por aeronaves ecuatorianas en territorio colombiano, el cual habría dejado, según él, un saldo de 27 cuerpos calcinados en Jardines de Sucumbíos. Esta es una zona de muy difícil acceso en el departamento de Nariño, incrustada en la selva baja del piedemonte amazónico, separada de Ecuador por el río San Miguel y con disputas...

Camilo Gómez Forero

Por Camilo Gómez Forero

@camilogomez8cgomez@elespectador.com
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