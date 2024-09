Edmundo González dice que bajo presión firmó carta que reconoce victoria de Maduro

El candidato presidencial de la oposición venezolana por el partido Plataforma Unitaria Democrática, Edmundo González Urrutia, durante un evento con el partido opositor Primero Justicia en Caracas. Foto: AFP - GABRIELA ORAA

Después de la publicación en redes sociales de una carta presuntamente firmada por Edmundo González en la que acataba la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de ratificar la reelección de Nicolás Maduro, el contrincante opositor publicó un video en el que contó cómo se produjo dicho documento, afirmando que “firmaba o me atenía a las consecuencias”.

“Hubo horas muy tensas de coacción, chantajes y presiones. En esos momentos consideré que podía ser más útil en libertad. Estar encerrado me imposibilitaba cumplir con las tareas que me encomendó el soberano. Un documento producido bajo coacción está viciado de nulidad absoluta, con un grave vicio en el consentimiento”, afirmó el opositor, hoy en el exilio en España.

Estas declaraciones contradicen a las de su abogado, José Vicente Haro, quien había dicho en una entrevista con CNN el 8 de septiembre que González no firmó ningún documento antes de salir de Venezuela.

González relató que los hermanos Delcy (vicepresidenta) y Jorge (presidente de la Asamblea Nacional) Rodríguez, funcionarios del chavismo, se presentaron en la casa del embajador de España en Caracas para poner como condición la firma del documento para salir de España. “El mundo entero sabe que siempre recurren al juego sucio, al chantaje y a la manipulación”, dijo.

También criticó que se publique ese documento, del que insiste carece de validez, en vez de publicar en su totalidad las actas que respaldan la reelección de Nicolás Maduro como presidente como dictó el Consejo Nacional Electoral y ratificó el Tribunal Supremo de Justicia.

“Como presidente electo por millones y millones de venezolanos que votaron por un cambio, por la democracia y la paz, no me van a callar. Jamás los voy a traicionar (...) No van a callar a un país que ya habló. Millones de venezolanos tienen la voluntad de cambio, y yo voy a cumplir con ese mandato”, dijo González.

Lea el comunicado completo de Edmundo González

“Compatriotas, me dirijo a ustedes para informarles toda la verdad de lo que ocurrió con mi salida de Venezuela. El régimen pretende que todos los venezolanos perdamos la esperanza. El mundo entero sabe que siempre recurren al juego sucio, al chantaje y a la manipulación. Estando en la residencia del embajador de España, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, se presentaron con un documento que debía aceptar para permitir mi salida del país. En otras palabras: o firmaba, o me atenía a las consecuencias.

Hubo horas muy tensas de coacción, chantajes y presiones. En esos momentos consideré que podía ser más útil en libertad. Estar encerrado me imposibilitaba cumplir con las tareas que me encomendó el soberano. Un documento producido bajo coacción está viciado de nulidad absoluta, con un grave vicio en el consentimiento. Como presidente electo por millones y millones de venezolanos que votaron por un cambio, por la democracia y la paz, no me van a callar. Jamás los voy a traicionar, y esto lo saben todas y cada una de las personas con las que he hablado hasta hoy.

La comunidad internacional continúa incrementando su respaldo a la voluntad soberana del pueblo venezolano. Lo que deberían estar divulgando son las actas. Discutir la verdad es lo que importa, y está en los hechos que ustedes pretenden ocultar. No van a callar a un país que ya habló. Millones de venezolanos tienen la voluntad de cambio, y yo voy a cumplir con ese mandato”.

