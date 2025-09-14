No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Mundo
América
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

EE. UU. analiza si recortar la ayuda a Colombia debido al auge de la cocaína: estas son las claves

Millones de fondos militares y de desarrollo para Colombia penden de un hilo mientras Washington cuestiona la lucha del país contra la cocaína.

Genevieve Glatsky | The New York Times
14 de septiembre de 2025 - 07:13 p. m.
Colombia piensa de nuevo en el glifosato para erradicación terrestre de cultivos de coca.
Colombia piensa de nuevo en el glifosato para erradicación terrestre de cultivos de coca.
Foto: EFE - Carlos Ortega

Mientras Estados Unidos intensifica su campaña militar contra los narcotraficantes cerca de aguas venezolanas, destruyendo una embarcación que, según las autoridades, transportaba drogas, el gobierno de Donald Trump analiza simultáneamente si debería recortar la ayuda al principal productor de cocaína del mundo: Colombia.

Durante más de cuatro décadas, Colombia ha sido la piedra angular de la estrategia antidroga estadounidense en el extranjero, recibiendo miles de millones en ayuda y, al mismo tiempo, proporcionando información sobre rutas,...

Por Genevieve Glatsky | The New York Times

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

PremiumEE

América

Estados Unidos

Cultivos ilícitos

Colombia

Descertificación

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar