EE. UU. anuncia más de USD 1.000 millones para Colombia, cifra más alta desde el 2000

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio (izquierda), observa mientras el presidente de EE. UU., Donald J. Trump, Foto: EFE - WILL OLIVER / POOL

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El Departamento de Estado anunció este viernes después de la posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia, un “paquete de seguridad” de USD 1.000 millones para los “objetivos comunes” de ambos gobiernos.

“Con más de 200 años de amistad, la administración Trump espera trabajar estrechamente con la nueva administración para garantizar la seguridad y la prosperidad de Estados Unidos, Colombia y nuestro hemisferio”, afirma el comunicado del Departamento de Estado (DOS) revelado este viernes.

Este anuncio ubica el paquete en niveles similares a los del inicio del Plan Colombia. Según informes del Servicio de Investigación del Congreso de EE. UU. (CRS), la ayuda estadounidense alcanzó su punto más alto en el arranque del programa, con un paquete inicial cercano a USD 1.300 millones aprobado en 2000 (cifra citada también por la Comisión de la Verdad), y niveles anuales que en los años siguientes se movieron en el rango de entre 700 y 800 millones, antes de empezar a descender a finales de la década.

El anuncio, según el Departamento de Estado, requiere aprobación del Congreso de Estados Unidos y se enmarca en “el compromiso de Estados Unidos con el fortalecimiento de la relación entre Estados Unidos y Colombia y la profundización de nuestra alianza económica y de seguridad compartida”.

El pilar de la ayuda, según el DOS, es el desmantelamiento de las redes transnacionales de narcoterrorismo, el principal objetivo también del Escudo de las Américas, del que Estados Unidos celebró que Colombia se uniera.

Pretenden que Colombia coopere con la lucha contra las“organizaciones terroristas extranjeras (OTE) y las organizaciones criminales transnacionales (OCT), incluso mediante el despliegue de tecnología estadounidense sin parangón, la optimización del gasto en defensa para que sea más eficiente, el fomento de la interoperabilidad y la ejecución de operaciones coordinadas con las fuerzas estadounidenses”.

Además, la ayuda está destinada a más erradicación de coca, interdicción de cocaína, golpes a las finanzas criminales y operaciones coordinadas con EE. UU. Washington promete, con este paquete, ayuda futura contra posibles inundaciones, sequías y otros desastres naturales relacionados con el fenómeno de El Niño.

También anuncian un Diálogo Bilateral de Prosperidad como eje para fortalecer la relación económica. La iniciativa, afirma el gobierno de Trump, busca contribuir a la estabilidad de la economía colombiana, robustecer los sistemas de generación y distribución de energía y abrir la puerta a inversiones en sectores estratégicos como los minerales críticos, al tiempo que se promueven nuevas oportunidades para inversores estadounidenses.

El plan también contempla el impulso a las pequeñas y medianas empresas en áreas como agroindustria, manufactura y servicios tecnológicos, facilitando su acceso a compradores en EE. UU. y su integración en cadenas de suministro vinculadas a ese país. A esto se suma la modernización de la infraestructura digital, energética y portuaria, con el objetivo de posicionar a Colombia como ”un socio de confianza para la diversificación de la cadena de suministro mediante la deslocalización cercana (nearshoring)“.

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