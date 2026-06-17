Publicidad

Home

Mundo
América

EE. UU. autoriza el ingreso de la madre de Vozinha, figura de Cabo Verde en el Mundial

Estados Unidos anunció que ayudará a la madre del arquero de Cabo Verde, Vozinha, a completar los trámites migratorios para que pueda asistir al Mundial, después de que el jugador revelara que no pudo viajar al debut por dificultades con la documentación.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Mundo y Agencia EFE
17 de junio de 2026 - 01:00 a. m.
ATLANTA (ESTADOS UNIDOS), 15/06/2026.- El portero de Cabo Verde, Vozinha, tras el empate a 0 ante España en el partido del grupo H del Mundial 2026, este lunes en el Estadio Atlanta (EEUU). EFE/Lavandeira Jr
ATLANTA (ESTADOS UNIDOS), 15/06/2026.- El portero de Cabo Verde, Vozinha, tras el empate a 0 ante España en el partido del grupo H del Mundial 2026, este lunes en el Estadio Atlanta (EEUU). EFE/Lavandeira Jr
Foto: EFE - Lavandeira jr
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El Departamento de Estado de Estados Unidos aseguró este martes que se encuentra en contacto con la familia del guardameta de Cabo Verde Josimar Dìaz ‘Vozinha’ para facilitar los trámites migratorios de su madre de cara al segundo juego de la fase de grupos del Mundial.

El Departamento de Estado subrayó, en una comunicación oficial, que los familiares de los futbolistas son elegibles para exenciones de fianza de visado y que las autoridades estadounidenses están en contacto directo con la familia del jugador para asistir en el proceso consular.

Según una fuente conocedora del caso, la madre del guardameta no dispone actualmente de un pasaporte activo y se encuentra en proceso de obtenerlo, en el marco de los trámites necesarios para poder viajar.

Vozinha, el guardameta que se viralizó tras una destacada actuación en el empate 0-0 de su selección en el debut contra España en Atlanta, dijo en la rueda de prensa posterior al juego que su madre no había podido asistir al partido porque no lograron reunir los fondos para pagar el trámite del visado.

El próximo compromiso de Cabo Verde será ante Uruguay, el 21 de junio en la segunda jornada del Grupo H, un duelo clave en el que el conjunto africano buscará dar un paso importante hacia la clasificación tras su empate inicial con España.

El caso de la familia de Vozinha se enmarca en las gestiones consulares habituales del torneo, en el que varias federaciones han reportado dificultades puntuales para el ingreso de allegados de jugadores.

Situaciones similares se han visto, por ejemplo, en la tramitación de visados de familiares de selecciones africanas y asiáticas en la fase previa del Mundial, debido a los plazos administrativos y requisitos migratorios de Estados Unidos.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com

Por Redacción Mundo

Por Agencia EFE

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

Estados Unidos

Vozinha

Mundial de la FIFA

Mundial 2026

Cabo verde

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.