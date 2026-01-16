EE. UU. avisa “situación potencialmente peligrosa” en espacio aéreo del Pacífico colombiano

Pacifico colombiano Foto: Cortesía

La Administración Federal de Aviación de EE.UU. (FAA) emitió este viernes dos avisos advirtiendo a operadores aéreos estadounidenses de una “situación potencialmente peligrosa” en espacios aéreos sobre el Pacífico colombiano y centroamericano “debido a actividades militares” y a posibles interferencias en los sistemas de navegación.

Las notificaciones, que estarán en vigor 60 días (hasta marzo) recomiendan a compañías y pilotos a extremar las precauciones “al operar en las zonas marítimas sobre el océano Pacífico” en las regiones de información de vuelo de Centroamérica (MHTG) y Bogotá (SKED).

El escrito explica que “debido a actividades militares e interferencias del GNSS (siglas del sistema de navegación global por satélite) existen riesgos potenciales para las aeronaves en todas las altitudes, incluidos el sobrevuelo y las fases de llegada y salida del vuelo”.

DEVELOPING: The FAA is warning U.S. airlines that "potential risks exist for aircraft at all altitudes" over wide swaths of Pacific airspace near Mexico, Central America, and South America because of military activity and possible satellite navigation interference. pic.twitter.com/s5zwirgvMW — Pete Muntean (@petemuntean) January 16, 2026

La advertencia parece apuntar a la posibilidad de que haya aeronaves militares estadounidenses operando sin notificación previa o con sus transpondedores desactivados en estas dos regiones de información de vuelo.

EE.UU. mantiene desplegado un contingente naval en el Caribe como parte de la operación Lanza del Sur, a través de la cual Washington también ha destruido de manera sumaria supuestas lanchas del narcotráfico que navegaban en el Pacífico oriental no lejos de la costa colombiana.

Ese mismo contingente fue el que apoyó la operación Resolución absoluta, mediante la cual el Ejército estadounidense capturó el pasado 3 de enero al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, en Caracas.

