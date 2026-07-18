EE. UU. bombardea Irán tras la muerte de dos militares estadounidenses en Jordania

Un puente gravemente dañado tras ser alcanzado por un ataque estadounidense aparece en la carretera que conecta Roudan con Bandar Abbas, en el sur de Irán, el 18 de julio de 2026. Foto: AFP - AMIR HOSSEIN KHORGOOEI

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Estados Unidos lanzó en la noche del sábado al domingo una nueva serie de bombardeos contra Irán, afirmando querer “castigar” la muerte de dos militares estadounidenses en Jordania, anunció el ejército estadounidense.

“Las fuerzas estadounidenses han comenzado a lanzar nuevos ataques aéreos contra Irán por orden del comandante en jefe”, escribió el Mando estadounidense para Oriente Medio en X.

“Estos ataques tienen como objetivo reducir aún más la capacidad de Irán de amenazar la navegación comercial en el estrecho de Ormuz y castigar rápidamente a las fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica que lanzaron ataques contra militares estadounidenses en Jordania anoche”, añadió.

Las agencias de prensa iraníes Fars y Tasnim informaron, al mismo tiempo, de ataques estadounidenses en Sirik, un puerto situado frente al estrecho de Ormuz, en el sur del país.

El Centcom había anunciado más temprano la muerte de dos militares estadounidenses y la desaparición de un tercero, en “ataques con misiles y drones iraníes” el viernes en Jordania.

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