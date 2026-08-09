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EE. UU. busca al próximo líder de Cuba

Algunos funcionarios estadounidenses advierten que podría surgir un líder de línea más dura en la isla si el gobierno de Trump continúa con sus planes.

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Tyler Pager, Julian E. Barnes y Frances Robles | The New York Times
09 de agosto de 2026 - 01:21 p. m.
Varias personas empujan un coche viejo por una calle de La Habana el 29 de julio de 2026.
Varias personas empujan un coche viejo por una calle de La Habana el 29 de julio de 2026.
Foto: AFP - YAMIL LAGE

El gobierno de Donald Trump ha estado buscando a un funcionario o exfuncionario cubano al que se le pueda persuadir de asumir el control del gobierno en La Habana a medida que Estados Unidos intensifica su campaña de presión, según funcionarios y exfuncionarios estadounidenses.

El plan es más una alteración de régimen que un cambio de régimen.

El gobierno de Trump ha presionado a sus agencias de espionaje para que identifiquen a alguien con el perfil de Delcy Rodríguez, quien se convirtió en la presidenta encargada de Venezuela después de que...

Por Tyler Pager, Julian E. Barnes y Frances Robles | The New York Times

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