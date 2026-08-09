EE. UU. busca al próximo líder de Cuba

Varias personas empujan un coche viejo por una calle de La Habana el 29 de julio de 2026. Foto: AFP - YAMIL LAGE

El gobierno de Donald Trump ha estado buscando a un funcionario o exfuncionario cubano al que se le pueda persuadir de asumir el control del gobierno en La Habana a medida que Estados Unidos intensifica su campaña de presión, según funcionarios y exfuncionarios estadounidenses.

El plan es más una alteración de régimen que un cambio de régimen.

El gobierno de Trump ha presionado a sus agencias de espionaje para que identifiquen a alguien con el perfil de Delcy Rodríguez, quien se convirtió en la presidenta encargada de Venezuela después de que...