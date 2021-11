Se juzgará si Maxwell fue la responsable de captar y convencer a menores para que Jeffrey Epstein abusara de ellas.

El juicio contra Ghislaine Maxwell, expareja y mano derecha del millonario Jeffrey Epstein, que se suicidó en una prisión en 2019, arrancó este lunes en un tribunal de Nueva York, donde se juzgará si Maxwell fue la responsable de captar y convencer a menores para que el magnate abusara de ellas. Maxwell se enfrenta a 80 años de cárcel si el jurado la encuentra culpable de los seis cargos que se le imputan, entre ellos, el de tráfico sexual de menores.

Este juicio sigue a otros muy mediatizados, como el del productor de cine Harvey Weinstein y el cantante R. Kelly con el telón de fondo del movimiento #Metoo.

¿Quién es Ghislaine Maxwell?

Maxwell, de 59 años, es la novena y última hija del magnate de los medios británicos Robert Maxwell. Nació en Francia y creció en una mansión. Su padre fundó un imperio mediático y trabajó en el Parlamento. Ella estudió en los mejores internados y fue a la Universidad de Oxford. Cuando era joven, trabajó junto a su padre como ejecutiva para su club de fútbol, The Oxford United, también manejó los periódicos de su familia.

Robert Maxwell fue señalado por medios británicos como la BBC y The Independent de prácticas delictivas. Después de su muerte, se supo que él habría utilizado el dinero de los fondos de pensiones de una de sus empresas para mantener a flote sus compañías.

Ghislaine Maxwell, ya sin su padre, sin dinero y sin su estatus social, se mudó a Nueva York para empezar de cero. No se tiene claro cuándo Ghislaine Maxwell conoció a Epstein, pero según una declaración que ella hizo ante un juzgado, durante una investigación judicial en el 2016, se conocieron en 1991 por un amigo en común.

Fue detenida en julio de 2020 luego de la muerte de Epstein, un multimillonario amigo de celebridades como los expresidentes Donald Trump y Bill Clinton, o el príncipe británico Andrés. Este último también está salpicado por el escándalo de abusos a menores.

¿Qué dijo la Fiscalía en el juicio?

La Fiscalía, que dio arranque al proceso con su argumento de apertura, describió a Maxweel como una mujer peligrosa que engañó a varias mujeres para que Epstein abusara sexualmente de ellas. “Entre 1994 y 2004, la acusada explotó sexualmente a chicas jóvenes a las que manipuló para entregarlas a Epstein”, aseguró la Fiscalía.

La manera de actuar de la acusada y el fallecido magnate, a quienes la Fiscalía describió como “socios criminales”, se repetía con cada supuesta víctima. Primero, se acercaban a las jóvenes y “se ganaban su confianza; les daban esperanzas y les prometían el mundo ofreciéndoles becas, viajes y contactos”.

Luego, Maxwell comenzaba a hablarles abiertamente de sexo hasta que acababa convenciéndolas para que le hicieran un masaje a Epstein. “Pero el masaje era una excusa para que este las tocara y acabara abusando sexualmente de ellas”, sostuvo la fiscal Lara Pomerantz.

¿Qué dijo la defensa?

Por su parte, la abogada de Maxwell, Bobbi Sternheim, que aseguró sentirse orgullosa de defender a su clienta, dijo que las cuatro víctimas que testificarán a lo largo del juicio “actúan por dinero para cobrar millones del fondo creado para las víctimas de Epstein”.

Además, según Sternheim, el recuerdo de los hechos es lejano, ha sido manipulado y no puede ser corroborado por otros testigos o pruebas. “Los recuerdos se desvanecen con el tiempo, y en este caso, aprenderemos que no solo los recuerdos se desvanecieron, sino que han sido contaminados por información externa”, agregó. Para la abogada, Maxwell no es sino “el chivo expiatorio que está siendo juzgada en lugar de Epstein”.

¿Habló algún testigo?

El primer testigo fue un piloto privado: Lawrence Paul Visoski Jr., quien trabajó para Epstein de 1991 a 2019, informó el New York Times. Visoski describió el trabajo de Ghislaine Maxwell en la gestión de los hogares y las propiedades de Epstein. Agregó que no sabía con precisión quién volaba en los aviones del magnate.

¿Qué sigue ahora?

En las próximas semanas, se espera que los miembros del jurado escuchen a cuatro mujeres que, según los fiscales, fueron abusadas cuando eran adolescentes por Epstein.

Hasta ahora, los cuatro intentos de libertad bajo fianza de Maxwell han sido rechazados, incluyendo uno con el que ofrecían US$28 millones por la libertad condicional de la acusada. La defensa de Maxwell alegará que ella también fue una víctima más de Epstein y su personalidad controladora y malvada.

Con información de Efe y Afp*