EE. UU. con fiebre imperialista: esto trata de hacer el Congreso ante Trump

El Congreso estadounidense intenta reaccionar frente a la expansión del poder de Trump, tanto en el campo militar como económico. Algunos legisladores, sin embargo, están cómodos con sus acciones.

Camilo Gómez Forero
08 de enero de 2026 - 01:02 a. m.
Trump lanzó una guerra sin autorización del Congreso. Hubo cuatro votaciones para frenarlo y todas fracasaron. Esta semana, el Senado tiene su última oportunidad.
Foto: EFE - WILL OLIVER

Nunca un regreso de vacaciones de fin de año fue tan difícil como lo ha sido este para los congresistas de Estados Unidos. El Capitolio en Washington volvió a retomar sus actividades tras un receso de dos semanas con una labor titánica: encontrar una manera para que Donald Trump no se aventure en otra ofensiva militar contra Colombia, Cuba, Groenlandia, Irán o México, y encontrarla cuanto antes.

Luego de bombardear Venezuela y capturar allí a Nicolás Maduro, en una operación cuya legalidad es cuestionada por buena parte del Legislativo, la...

