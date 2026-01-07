EE. UU. con fiebre imperialista: esto trata de hacer el Congreso ante Trump

Trump lanzó una guerra sin autorización del Congreso. Hubo cuatro votaciones para frenarlo y todas fracasaron. Esta semana, el Senado tiene su última oportunidad. Foto: EFE - WILL OLIVER

Nunca un regreso de vacaciones de fin de año fue tan difícil como lo ha sido este para los congresistas de Estados Unidos. El Capitolio en Washington volvió a retomar sus actividades tras un receso de dos semanas con una labor titánica: encontrar una manera para que Donald Trump no se aventure en otra ofensiva militar contra Colombia, Cuba, Groenlandia, Irán o México, y encontrarla cuanto antes.

Luego de bombardear Venezuela y capturar allí a Nicolás Maduro, en una operación cuya legalidad es cuestionada por buena parte del Legislativo, la...