EE. UU. dijo que su guerra contra el narco en México no acaba con condena del Mayo Zambada

Fotografía de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg en el que aparece el narcotraficante mexicano Ismael El Mayo Zambada en un tribunal de Nueva York. Foto: EFE - Jane Rosenberg

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Estados Unidos dijo que no se conforma con la caída de los líderes del cartel de Sinaloa. Se refiere a Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada, este último sentenciado el lunes por un tribunal de Nueva York. Meses después de su declaración de culpabilidad y su arrepentimiento expreso, él recibió la sentencia de cadena perpetua. A pesar de ello, Washington dijo que su trabajo no ha terminado.

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Así lo dejó saber Terrance Cole, director de la agencia antinarcóticos estadounidense, quien frente al juzgado de Brooklyn dijo: “Si trafican con drogas letales, se lucran con el sufrimiento ajeno y amenazan a nuestras comunidades, la DEA irá por ustedes. Ya sean narcotraficantes o funcionarios gubernamentales corruptos, la DEA irá por ustedes. Nuestro trabajo está lejos de haber terminado”.

A pesar de que Zambada pidió disculpas por intermedio de una carta, el juez dijo que no tenía otra opción que dictaminar una pena de por vida en la cárcel, y se justificó en “el casi inimaginable volumen del tráfico de drogas que se le puede atribuir y el número de asesinatos que podemos documentar”.

Sobre eso, Cole agregó: “El Mayo utilizó el soborno, la influencia y la intimidación para proteger al cartel de la justicia, tanto dentro como fuera de México. El cartel continúa corrompiendo instituciones y eludiendo la ley para su propia justicia”. Dijo, entonces, “esta sentencia no es el final, es solo el comienzo, una advertencia para todos los líderes de carteles, organizaciones criminales internacionales y terroristas extranjeros”.

Esto ocurrió en medio de la creciente presión del gobierno de Donald Trump sobre la administración de la mexicana Claudia Sheinbaum. Eso se ha visto con especial fuerza tras la acusación de Washington contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, de presuntamente haber colaborado con el cartel de El Mayo y El Chapo. Informes de prensa han señalado que Estados Unidos también tendría en la mira a los mandatarios de Sonora y Tamaulipas, Alfonso Durazo y Américo Villarreal.

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