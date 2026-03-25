EE. UU. disminuyó la emisión de visas de estudiantes y turismo: el caso de Colombia

La mayoría de las principales categorías de visas estadounidenses fueron rechazadas entre enero y agosto de 2025. Foto: Agencia AFP

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La migración legal a Estados Unidos está disminuyendo desde la mayoría de los países bajo el mandato de Donald Trump, según los datos del Departamento de Estado citados en un informe del Washington Post. Esas cifras apuntan a que la entidad emitió un cuarto de millón menos de visas en los primeros ocho meses de 2025, en comparación con el mismo período de tiempo en 2024.

Los datos publicados a principios de marzo, que corresponden a los registrados entre enero y agosto del año pasado, indican que se aprobó un 11 % menos de solicitudes de visas de residencia permanente y temporales. Esos tipos de visados se suelen expedir a estudiantes, trabajadores y familiares de ciudadanos y residentes legales. Si bien esa disminución del 11 % no incluye las visas de turista, ese tipo también experimentó una reducción.

Los mayores descensos en la emisión de esos documentos ​​se registraron para ciudadanos de India y China, que cayeron en unos 84.000 en comparación con el mismo período de 2024, debido a una disminución en el número de estudiantes y trabajadores internacionales procedentes de allí.

Las visas para ciudadanos afganos y cubanos también cayeron drásticamente, como consecuencia de la prohibición de viajar impuesta por la administración Trump en junio. Asimismo, las visas para ciudadanos de Filipinas y Vietnam disminuyeron en más de 10.000, informó el medio estadounidense.

Hay varias razones que pueden explicar este comportamiento, entre ellas la suspensión de las entrevistas para visas de estudiante y el endurecimiento de los requisitos de verificación, además de que los recortes del gobierno federal hicieron que menos personal del Departamento de Estado pudiera procesar las solicitudes. También se debe tener en cuenta que la retórica antimigrante estadounidense puede estar desincentivando a las personas a viajar al país norteamericano.

Desde la administración Trump se ha justificado esto con los argumentos de que “una visa es un privilegio, no un derecho”, como se lo expresó el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, al Post y que el líder republicano “le está dando prioridad a los estadounidenses”, como lo escribió en un comunicado la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson.

¿En qué visas se vio la mayor disminución y cómo se vio afectada Colombia?

La mayoría de las principales categorías de visas fueron rechazadas. Por ejemplo, si entre agosto y enero de 2024 se expidieron 344.431 permisos para estudiantes, en el mismo período de 2025 se registraron 238.104. En el caso del tipo de preferencia familiar, las cifras fueron de 158.290 y 114.228, respectivamente.

En el caso de Colombia, por ejemplo, la disminución se dejó ver en el hecho de que en la categoría F1 (no inmigrante que permite a los estudiantes internacionales cursar estudios académicos o de idiomas a tiempo completo en instituciones estadounidenses acreditadas) se pasó de 488 emisiones en agosto de 2024 a 251 en agosto de 2025. Además, en lo que respecta a la categoría B1/B2 (turismo y negocios), los datos pasaron de 45.291 a 32.186.

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