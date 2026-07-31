EE. UU.: este es el caso que reactiva el tribunal para deportar “terroristas extranjeros”

El presidente estadounidense Donald Trump durante un anuncio en la Casa Blanca Foto: EFE - JIM LO SCALZO / POOL

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El jueves 30 de julio se llevó a cabo una audiencia en Washington contra Nazira Haji Zada, una mujer con permiso de residencia permanente en Estados Unidos, que ha sido acusada de tener nexos con el autodenominado Estado Islámico.

Según el Departamento de Justicia, Zada habría hecho parte de un plan fallido para perpetrar un tiroteo masivo el día de las elecciones a la Presidencia de 2024.

Aunque los fiscales afirman que gran parte de las pruebas contra la mujer texana no pueden hacerse públicas. Además, hasta el momento no se ha sindicado de ningún delito formal a Haji Azada.

En contraposición, el equipo legal de la mujer demandó la constitucionalidad del Tribunal.

“Todo este plan viola el debido proceso y es inconstitucional”, declaró Matthew Farley, abogado de la acusada durante la audiencia. “Esto es una maniobra para eludir la responsabilidad penal”, añadió. Previamente, agentes del FBI arrestaron a la mujer el martes en su domicilio en Fort Worth, Texas.

Documentos publicados por este organismo de seguridad federal señalan que Haji Zada es la madre y la suegra de dos personas de origen afgano condenadas en el estado de Oklahoma por su participación en un complot para hacer un atentado el día en el que se realizaron los comicios.

“Las acusaciones en este caso demuestran que es la matriarca de una familia simpatizante del Estado Islámico y ayudó en un complot para lanzar un ataque con numerosas víctimas contra votantes estadounidenses el día de las elecciones”, dijo el fiscal general interino Todd Blanche en un comunicado antes de la audiencia.

Los abogados de Zada pidieron la liberación inmediata de su cliente y la desestimación del caso. Solicitudes que fueron negadas por la jueza y presidenta del tribunal Joan Ericksen, quien está dirigiendo un caso este estrado por primera vez.

¿Qué es el Tribunal de Expulsión de Terroristas Extranjeros?

Por primera vez desde su creación en 1996 fue activado el 23 de julio de este año por la Administración de Donald Trump.

En su momento, esta corte fue concebida para llevar a cabo procedimientos de deportación contra personas que el Departamento de Justicia clasifica como “terroristas extranjeros”.

Además, el Tribunal de Expulsión de Terroristas Extranjeros fue establecido para aquellos casos que cuentan con información clasificada de seguridad nacional.

En su comunicado publico, el jefe del Departamento de Justicia interino, Todd Blanche, aclaró que el Congreso creó el tribunal para deportar a “terroristas extranjeros que nunca debieron haber estado aquí”.

Es así como la jueza Ericksen advirtió que el tribunal aún estaba en proceso de consolidar su infraestructura y sus procedimientos para examinar los expedientes judiciales.

Esta togada es uno de los cinco jueces federales de diferentes distritos de todo el país que son designados para esta corte por el presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

Sin embargo, aún no está claro si este tribunal es realmente competente para las acusaciones que pesan en contra de Nazira Haji Zada.

Una de las discusiones de la audiencia de este viernes fue el procedimiento para resolver cuestiones procesales básicas, como la forma de gestionar los documentos y quién podría acceder a las pruebas clasificadas.

Por lo que aún no hay fecha de la siguiente audiencia del primer caso en la historia de esta sala judicial.

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