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EE. UU. felicita a De la Espriella y promete fortalecer relación: “Mejores días por venir”

El candidato, quien lidera el preconteo oficial, aseguró haber conversado con el presidente estadounidense tras el balotaje. Poco después, el secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó el contacto y expresó la disposición de Washington de trabajar con una eventual nueva administración.

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Redacción Mundo y Agencia AFP
22 de junio de 2026 - 12:39 a. m.
El presidente estadounidense Donald Trump gesticula mientras aborda el Air Force One en el aeropuerto de Ginebra.
El presidente estadounidense Donald Trump gesticula mientras aborda el Air Force One en el aeropuerto de Ginebra.
Foto: EFE - MARTIAL TREZZINI / POOL
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El candidato presidencial Abelardo de la Espriella, ganador en el preconteo electoral, dijo el domingo que Donald Trump le expresó “su apoyo” luego del balotaje en el que venció al candidato de la izquierda oficialista, según el preconteo oficial.

El abogado millonario de 47 años, a quien el conteo preliminar da como ganador, promete estrechar la relación con Washington para combatir a las mafias del narcotráfico en un país sumido en la violencia que ejercen guerrillas y otros carteles de la cocaína al término del gobierno del izquierdista Gustavo Petro.

“Acabo de hablar hace unos pocos minutos con el presidente de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump, y ha manifestado su apoyo, su reconocimiento a nuestra victoria”, afirmó De la Espriella en una transmisión en vivo en la red X.

El respaldo se confirmó desde Washington cuando el secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó que llamó a de la Espriella para manifestarle su respaldo y celebrar el triunfo.

“La Administración Trump espera trabajar estrechamente con su próxima administración para impulsar la cooperación en materia de seguridad regional, poner fin a la inmigración ilegal a los Estados Unidos y fortalecer nuestros lazos económicos”, firmó el funcionario.

Cerró con la frase: “Los mejores días de Colombia están por venir”.

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