EE. UU. indagó acusaciones de nexos del narco con aliados del presidente de México

López Obrador defendió este viernes haber divulgado el número telefónico de la corresponsal de The New York Times en México, Natalie Kitroeff, por publicar un reportaje sobre una investigación de Estados Unidos sobre sus presuntos nexos con el narcotráfico. "No exageren, si la compañera está preocupada porque se dio a conocer su teléfono, que cambie su teléfono, otro número, pero además es la representante de The New York Times".

Foto: EFE - José Méndez