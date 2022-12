EE. UU.: investigan al congresista electo George Santos por mentir en hoja de vida

También se supo que, a diferencia de lo que había dicho Santos, sus abuelos no fueron judíos que escaparon del Holocausto a Bélgica, sino que eran cristianos y nacieron en Brasil antes de que los nazis llegaran al poder en Alemania. Foto: AFP - WADE VANDERVORT

Los fiscales locales y federales están investigando si el representante electo por Nueva York, George Santos, cometió algún delito luego de que el republicano mintió sobre su hoja de vida.

La oficina de la fiscal de distrito del condado de Nassau, Nueva York, dijo que estaba investigando las inconsistencias asociadas a las declaraciones de Santos. “Los residentes del condado de Nassau y otras partes del tercer distrito deben tener un representante honesto y responsable en el Congreso. Nadie está por encima de la ley. Si se cometió un delito en este condado, lo procesaremos”, afirmó la fiscal de distrito del condado de Nassau, Anne T. Donnelly, según datos del medio local, Univisión.

Por su parte, The New York Times informó que la investigación federal, a cargo de la oficina del fiscal federal en Brooklyn, “se centra, al menos en parte, en sus tratos financieros”, se lee en la publicación del diario estadounidense. Y es que quedan dudas sobre cómo el congresista electo ha generado suficientes ingresos para poder prestarle a su campaña unos US$ 700.000.

De hecho, el escándalo fue revelado inicialmente por el Times, que puso en duda aspectos clave sobre su educación y trayectoria laboral. Santos reconoció el lunes en dos entrevistas diferentes que había inventado partes significativas de su hoja de vida: confesó que no se había graduado de la Baruch College (dijo que no tenía un título universitario), ni había trabajado en el Citigroup Bank y en el Goldman Sachs, a pesar de haber afirmado lo contrario en campaña.

“Hice campaña hablando de las preocupaciones de la gente, no de mi currículum”, dijo Santos al medio local, New York Post. “Mis pecados aquí están embelleciendo mi currículum. Lo siento”, agregó.

También se supo que, a diferencia de lo que había dicho Santos, sus abuelos no fueron judíos que escaparon del Holocausto a Bélgica, sino que eran cristianos y nacieron en Brasil antes de que los nazis llegaran al poder en Alemania.

La victoria de Santos, hijo de inmigrantes brasileños nacido en Queens, ayudó al Partido Republicano a asegurarse una estrecha mayoría en la Cámara de Representantes al ganar una banca por un distrito de Nueva York en las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

Varios demócratas han exigido al líder republicano en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, que convoque una votación para expulsar a Santos si no renuncia. Mientras que el representante electo Nick LaLota, un republicano que ganó en un distrito vecino de Long Island, pidió una investigación por parte del Comité de Ética de la Cámara.

