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EE. UU. justifica arresto de Beto Coral: dice que permaneció 10 años con una visa vencida

El DHS aseguró que el activista colombiano excedió en diez años el tiempo autorizado por su visa, pese a que Coral afirma que contaba con una solicitud de asilo en trámite y un permiso de trabajo vigente cuando fue detenido.

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Redacción Mundo y Agencia EFE
17 de junio de 2026 - 08:41 p. m.
Beto coral, activista y creador de contenido.
Beto coral, activista y creador de contenido.
Foto: Redes sociales
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Después del controvertido arresto con fines de deportación de Francisco “Beto” Coral, activista colombiano de izquierda radicado en Miami, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos afirmó que la medida obedeció a que Coral tenía vencida su visa de residencia.

“Coral-Garrido ingresó al país en diciembre de 2015 con una visa B1/B2 que le permitía permanecer seis meses. En violación de las leyes de nuestro país, permaneció en el país diez años más allá del plazo permitido por su visa. Permanecerá bajo custodia del ICE en espera de los trámites de deportación”, firma el comunicado.

Al momento del arresto, el activista exhibió sus documentos de solicitud de asilo político, radicados antes del vencimiento de su estadía legal en marzo de 2026, y un permiso de trabajo vigente concedido por un juez federal, pero los oficiales del Homeland Security Investigations (HSI) procedieron con el arresto.

HSI es una poderosa agencia federal de los Estados Unidos que opera como el brazo investigativo principal del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). A diferencia de los agentes de control fronterizo rutinarios, esta tiene la misión de investigar delitos complejos transnacionales y amenazas a la seguridad nacional, lo que incluye redes de lavado de dinero, cibercrimen, fraude migratorio y contrabando.

De acuerdo con asesores jurídicos, un permiso de trabajo no acredita un estatus migratorio permanente, sino que es una concesión temporal que puede ser revocada por la administración federal mientras se resuelve un proceso de deportación.

En un audio publicado en redes sociales por el legislador y también activista colombiano Walter Alfonso Rodríguez, Coral denuncia su detención por parte de “agentes federales, supuestamente por orden” del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio.

“No tengo ningún cargo ni he cometido ningún delito. Tengo mis documentos vigentes”, señala Coral en el audio.

La embajada colombiana en Washington afirmó que está “brindando (...) la asistencia consular correspondiente, en el marco de las funciones previstas por el derecho internacional y las normas vigentes”.

Coral, quien fue candidato al congreso por el progresista Frente Amplio, es un activista de izquierda, quien ha dado su apoyo a la candidatura del senador Iván Cepeda y ha criticado duramente al candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella.

Este martes, el candidato De la Espriella, quien es también ciudadano estadounidense y cuenta con el respaldo explícito del presidente Donald Trump, publicó en redes sociales una imagen en la que hacía un guiño al subsecretario de Estado, Christopher Landau, el autodenominado “quitavisas”, (en referencia a su campaña para revocar visas a extranjeros que considere como amenaza para los intereses de EEUU).

“Habrá buenas noticias para los colombianos patriotas en el exterior”, escribió De La Espriella.

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juan guillermo cano busquets(22753)Hace 9 minutos
JgcanobTiene un proceso de asilo vigente el titular es malicioso muy abelardista poco claro y muy rubio
juan guillermo cano busquets(22753)Hace 10 minutos
Jgcano B Tiene un proceso de asilo vigente el titular es malicioso muy abelardista poco claro y muy rubio
osvito(10170)Hace 33 minutos
Estados Unidos no solo es imperio, tiene gran miseria y ofrece cantidad de ayudas en educación, comida, vivienda, etc. Por eso allí también se debe estar para trabajar por la justicia social y la de todo el continente, Y en el caso de Coral, EEUU, LE DEBE LA LUCHA CONTRAS LA MAFIAS POR SU PADRE PARA QUE LOS GRINGOS COQUEROS NO SE DESTRUYAN Y LO MÍNIMO ES COLABORARLE.
Carlos (63194)Hace 58 minutos
La pregunta es, si los mamertos odian tanto al imperio, por qué siempre piden asilo allá y viven sabroso en ese sitio? Por qué no se van a Nicaragua, Cuba, Venezuela, Rusia, China o algún otro de sus amados paraísos comunistas o socialistas del siglo XXI?
pedrito opinador(59003)Hace 1 hora
Ahora sigue la mencha, luego bolivar, y asi. No les gusta los gringos pero si se las pasan alla, vayanse para cuba o para venezuela o china o nicaragua
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