EE. UU. justifica arresto de Beto Coral: dice que permaneció 10 años con una visa vencida

Beto coral, activista y creador de contenido. Foto: Redes sociales

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Después del controvertido arresto con fines de deportación de Francisco “Beto” Coral, activista colombiano de izquierda radicado en Miami, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos afirmó que la medida obedeció a que Coral tenía vencida su visa de residencia.

“Coral-Garrido ingresó al país en diciembre de 2015 con una visa B1/B2 que le permitía permanecer seis meses. En violación de las leyes de nuestro país, permaneció en el país diez años más allá del plazo permitido por su visa. Permanecerá bajo custodia del ICE en espera de los trámites de deportación”, firma el comunicado.

Al momento del arresto, el activista exhibió sus documentos de solicitud de asilo político, radicados antes del vencimiento de su estadía legal en marzo de 2026, y un permiso de trabajo vigente concedido por un juez federal, pero los oficiales del Homeland Security Investigations (HSI) procedieron con el arresto.

HSI es una poderosa agencia federal de los Estados Unidos que opera como el brazo investigativo principal del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). A diferencia de los agentes de control fronterizo rutinarios, esta tiene la misión de investigar delitos complejos transnacionales y amenazas a la seguridad nacional, lo que incluye redes de lavado de dinero, cibercrimen, fraude migratorio y contrabando.

De acuerdo con asesores jurídicos, un permiso de trabajo no acredita un estatus migratorio permanente, sino que es una concesión temporal que puede ser revocada por la administración federal mientras se resuelve un proceso de deportación.

En un audio publicado en redes sociales por el legislador y también activista colombiano Walter Alfonso Rodríguez, Coral denuncia su detención por parte de “agentes federales, supuestamente por orden” del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio.

“No tengo ningún cargo ni he cometido ningún delito. Tengo mis documentos vigentes”, señala Coral en el audio.

La embajada colombiana en Washington afirmó que está “brindando (...) la asistencia consular correspondiente, en el marco de las funciones previstas por el derecho internacional y las normas vigentes”.

Coral, quien fue candidato al congreso por el progresista Frente Amplio, es un activista de izquierda, quien ha dado su apoyo a la candidatura del senador Iván Cepeda y ha criticado duramente al candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella.

Este martes, el candidato De la Espriella, quien es también ciudadano estadounidense y cuenta con el respaldo explícito del presidente Donald Trump, publicó en redes sociales una imagen en la que hacía un guiño al subsecretario de Estado, Christopher Landau, el autodenominado “quitavisas”, (en referencia a su campaña para revocar visas a extranjeros que considere como amenaza para los intereses de EEUU).

“Habrá buenas noticias para los colombianos patriotas en el exterior”, escribió De La Espriella.

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