EE. UU. mata a cuatro personas en ataque contra barco señalado de narcotráfico en el Caribe

Imagen difundida por el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) en X, que muestra el momento del ataque militar contra una lancha en el mar Caribe. Foto: Redes sociales

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Cuatro personas murieron el martes en un ataque militar estadounidense contra un barco supuestamente dedicado al tráfico de drogas en el Caribe, informaron las autoridades.

El Comando Sur estadounidense (SOUTHCOM) dijo en X que el ataque estaba dirigido a un barco “que operaba en rutas de narcotráfico establecidas en el Caribe”.

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“Información de inteligencia confirmada reveló la participación activa de la embarcación en el narcotráfico”, añadió.

Imágenes en blanco y negro que acompañaban la publicación mostraban una embarcación desplazándose por el agua antes de una gran explosión.

Las fuerzas armadas estadounidenses lanzaron en septiembre del año pasado la operación “Escudo del Sur”, y el presidente Donald Trump sostuvo que su país está en guerra contra los carteles de la droga que operan en América Latina.

Más de 200 personas han muerto en ataques en el océano Pacífico oriental y el mar Caribe, según un recuento de la AFP.

El gobierno de Trump no ha aportado pruebas concluyentes de que las embarcaciones atacadas estén implicadas en el tráfico de drogas.

Expertos legales y organizaciones de derechos humanos señalan que estos ataques podrían constituir ejecuciones extrajudiciales.

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