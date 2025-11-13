EE. UU. negaría visas a personas obesas, diabéticas o con cáncer: esto se sabe

Imagen de referencia de colombianos solicitantes de visa a Estados Unidos. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Estados Unidos podría negar visas a personas solo por el hecho de ser obesas o sufrir afecciones crónicas de salud. Así lo afirma The Washington Post, que habría obtenido y verificado un cable enviado por el secretario de Estado, Marco Rubio, a embajadas y consulados.

El motivo sería la supuesta carga financiera que estas personas, aspirantes a visas temporales o de residente, representarían para el erario estadounidense.

“Esta medida amplía los controles médicos actuales más allá de las enfermedades contagiosas y proporciona a los funcionarios de visas nuevas razones para rechazar a los solicitantes, en el último intento del gobierno de Trump por restringir la inmigración”, explica la publicación estadounidense.

Enfermedades cardiovasculares, respiratorias, cáncer, diabetes, enfermedades metabólicas, neurológicas y trastornos mentales están entre las afecciones que se habrían mencionado en la instrucción.

De acuerdo con una alta fuente del Post, además, el cable fue redactado por los líderes políticos de la agencia, pero no siguió el conducto regular de consulta a funcionarios de carrera.

El diario cita la respuesta de Anna Kelly, portavoz de la Casa Blanca, quien en un comunicado explicó que “durante 100 años, la política del Departamento de Estado ha incluido la facultad de denegar visas a solicitantes que representen una carga financiera para los contribuyentes, como personas que buscan atención médica financiada con fondos públicos en los EE. UU. y que podrían mermar aún más los recursos sanitarios destinados a los ciudadanos estadounidenses”.

Estados Unidos suele negar visas a personas que no demuestren solvencia económica para financiar su viaje y estadía, así como tampoco un arraigo convincente en su país de origen (lo que podría implicar que permanezcan en Estados Unidos de forma indebida), que tengan antecedentes penales, entre otros motivos.

Ahora, no obstante, se agregarían a la lista la edad o condiciones que representen una discapacidad.

Esta medida se suma a otras que han endurecido la migración hacia Estados Unidos, así como aquellas que se han adoptado bajo el argumento de combatir la inmigración irregular bajo la administración de Donald Trump.

