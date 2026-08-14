EE. UU. pagó 464 millones de dólares por aviones. Luego los estacionó

Un avión de pasajeros Boeing 737 comprado por el Departamento de Seguridad Nacional estacionado el mes pasado en el Aeropuerto Internacional Chennault en Lake Charles, Luisiana. Foto: Kathleen Flynn para The New York Times

A partir del otoño pasado, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos gastó 464 millones de dólares en un contrato sin licitación para comprar 10 aviones usados a una empresa en el norte de Virginia.

Ese fue un precio enorme, pero el departamento dijo que no tenía tiempo para considerar otras ofertas. Los aviones se necesitaban con urgencia para vuelos de deportación.

Pero desde entonces, la dependencia apenas ha utilizado esta nueva flota, para deportaciones o para cualquier otra cosa.

Tres de las aeronaves son aviones ejecutivos...