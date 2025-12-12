EE. UU. pone fin a programa de reunificación familiar para Colombia, ¿qué significa?

Golpe a miles de familias: EE. UU. elimina el parole de reunificación y ordena salidas obligatorias desde enero. Foto: EFE - OLGA FEDOROVA

Estados Unidos anunció este viernes la terminación de todos los programas de reunificación familiar (Family Reunification Parole, FRP) para ciudadanos de Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras, así como para sus familiares inmediatos.

La decisión, confirmada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), implica que miles de inmigrantes deberán abandonar el país a mediados de enero, salvo que cuenten con otra vía legal para permanecer.

El DHS argumentó que estos programas presentaban “abusos”, verificaciones insuficientes y lagunas de seguridad, lo que habría permitido que personas “poco evaluadas” eludieran el proceso tradicional de libertad condicional. Con este cambio, el Gobierno asegura estar “restaurando” el parole a un esquema caso por caso, como fue concebido inicialmente por el Congreso.

La medida, ya publicada en el Registro Federal, establece que todo parole otorgado bajo el FRP expirará el 14 de enero, incluso si la vigencia original era mayor. Solo habrá una excepción: quienes tengan una solicitud de residencia permanente (Formulario I-485) presentada antes del 15 de diciembre de 2025 y que siga pendiente para la fecha límite de 2026 podrán mantener el beneficio hasta que se decida su caso.

Si la solicitud es negada, el parole se revoca y el inmigrante deberá abandonar el país de manera inmediata.

El fin del programa también conlleva la revocación automática de los permisos de trabajo basados en el FRP. DHS informó que los afectados recibirán notificaciones individuales explicando su nueva situación migratoria y las fechas de salida exigidas. Aquellos que no tengan un estatus legal para permanecer deberán salir del país antes de la fecha límite, y podrán reportar su salida mediante la aplicación CBP Home.

El Gobierno estadounidense justificó la medida señalando que el deseo de reunificar a las familias no puede estar por encima de la seguridad nacional y la prevención del fraude.

“Esta administración está poniendo fin al abuso del parole humanitario”, indicó el DHS en un comunicado citado por medios locales.

El departamento agregó que esta decisión representa un “retorno necesario a políticas de sentido común” y se enmarca en la visión de “America First”.

Como parte del proceso de salida, los inmigrantes que lo deseen podrán solicitar asistencia financiera, ayuda con documentos de viaje y exoneración de multas civiles, siempre que cumplan las condiciones establecidas.

La decisión supone un golpe especialmente duro para miles de familias que esperaban utilizar el FRP como vía para reunirse legalmente en Estados Unidos. A partir de ahora, cualquier solicitud futura deberá evaluarse de manera individual y bajo criterios más estrictos, marcando un giro significativo en la política migratoria humanitaria del país.

*Con información de EFE

