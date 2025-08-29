No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
EE. UU. propone una ‘fuerza de supresión de pandillas’ más letal para Haití

Más de un año después de la llegada de un contingente de policías kenianos a Haití, Estados Unidos ha propuesto sustituir la fuerza por algo más grande y mejor financiado.

Frances Robles | The New York Times
29 de agosto de 2025 - 07:23 p. m.
Primer contingente de policías kenianos llega a Haití para misión de seguridad.
Foto: AFP - CLARENS SIFFROY

El gobierno de Donald Trump propuso el jueves la creación de una fuerza significativamente mayor para arrebatar el control de Haití de las garras de las brutales pandillas que han desencadenado una grave crisis humanitaria.

La medida supone el reconocimiento de que una misión internacional de seguridad dirigida por Kenia sobre el terreno desde hace más de un año ha fracasado en gran medida en su objetivo de sofocar el auge de la violencia de las pandillas en la nación caribeña.

Estados Unidos y Panamá presentaron el jueves al Consejo de...

Por Frances Robles | The New York Times

