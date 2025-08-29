EE. UU. propone una ‘fuerza de supresión de pandillas’ más letal para Haití

Primer contingente de policías kenianos llega a Haití para misión de seguridad. Foto: AFP - CLARENS SIFFROY

El gobierno de Donald Trump propuso el jueves la creación de una fuerza significativamente mayor para arrebatar el control de Haití de las garras de las brutales pandillas que han desencadenado una grave crisis humanitaria.

La medida supone el reconocimiento de que una misión internacional de seguridad dirigida por Kenia sobre el terreno desde hace más de un año ha fracasado en gran medida en su objetivo de sofocar el auge de la violencia de las pandillas en la nación caribeña.

Estados Unidos y Panamá presentaron el jueves al Consejo de...