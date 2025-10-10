Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Mundo
América

EE. UU. protesta por el Nobel de Paz a Machado: “Política por encima de la paz”

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump había insistido repetidamente en que merecía el Nobel por su papel en la resolución de numerosos conflictos.

Redacción Mundo y Agencia AFP
10 de octubre de 2025 - 03:09 p. m.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante su reunión con el presidente finlandés, Alexander Stubb, en la Oficina Oval de la Casa Blanca.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante su reunión con el presidente finlandés, Alexander Stubb, en la Oficina Oval de la Casa Blanca.
Foto: AFP - JIM WATSON
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La Casa Blanca estimó el viernes que el comité del premio Nobel tomó una decisión que puso la política por encima de la paz al otorgar ese reconocimiento a la líder opositora venezolana María Corina Machado en lugar del presidente Donald Trump.

El mandatario estadounidense expresó en los últimos días su deseo de ganar el premio Nobel de la Paz, en momentos que negociaba un acuerdo entre Israel y el movimiento palestino Hamás sobre Gaza. El acuerdo se firmó el jueves.

“El presidente Trump seguirá alcanzando acuerdos de paz, poniendo fin a guerras y salvando vidas”, escribió en X el director de comunicación de la Casa Blanca, Steven Cheung. “El comité del Nobel probó que pone la política por encima de la paz”.

“Tiene el corazón de un humanitario, y nunca habrá nadie como él, capaz de mover montañas con la fuerza pura de su voluntad”, añadió Cheung.

Trump reiteró su afirmación en la víspera del anuncio del premio de la paz, diciendo que su mediación en la primera fase de un alto el fuego en Gaza esta semana fue la octava guerra que había terminado desde que volvió a la Casa Blanca.

“Sea lo que sea que hagan, está bien. Sé esto: no lo hice por eso, lo hice porque he salvado muchas vidas”, explicó.

Los expertos en el Premio Nobel en Oslo habían insistido en los días previos al anuncio del viernes que Trump no tenía posibilidades, ya que sus políticas de “América Primero” contravienen los ideales del Premio de la Paz, según los términos establecidos en el testamento de Alfred Nobel de 1895.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com

Por Redacción Mundo

Por Agencia AFP

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

Estados Unidos

Premio NObel de Paz

María Corina Machado

Venezuela

 

simovid tuta rodriguez(61540)Hace 8 minutos
No protesten tanto que ustedes fueron los que la impusieron...nobel de la paz al al lucifer...si pero no Trump..???
Jorge López(60581)Hace 10 minutos
El egoísmo de Trump por encima del fin de la dictadura en Venezuela
humberto jaramillo(12832)Hace 21 minutos
Así tene que ser, la política para lograr la paz, no la guerra y Trump busca la paz pero la de las sepulturas con su apoyo irrestricto a cuanto ha hecho Netanyahu. ¿a cuantos han matado y cuanta destrucción han hecho para lograr la paz, pero la de los sepulcros?. Los vetos en el consejo de Sguridad en la Onu no eran para lograr la paz sino para que continuara el genocidio.
Pathos(78770)Hace 26 minutos
Petro piensa lo mismo...
Eduardo Galeano López(34409)Hace 35 minutos
Donald Trump, es desobligante con María Corina Machado, además de misógino, machista y descalificador. Por fortuna el Comité Noruego cuenta con sus propios fondos para otorgar los premios y no dependen de Estados Unidos. es posible que más adelante le otorguen un Nobel. Alguien debiera inventarse el premio Adolfo Hitler, con seguridad Donald Trump sería el primero en ganárselo.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.